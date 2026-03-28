Kena: Bridge of Spirits en Switch 2: un port notable que sacrifica potencia pero no magia

Una adaptación técnica sólida que prioriza la experiencia portátil aunque se deja algo de potencia visual por el camino

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Uno de los primeros juegos que nos entró por los ojos al inicio de la generación actual de consolas fue el precioso Kena: Bridge of Spirits . Cuando se lanzó originalmente en 2021 para PlayStation, ya destacaba como una obra visualmente impactante. Ahora, con su llegada a Switch 2, nos encontramos ante una versión que intenta trasladar esa esencia cinematográfica a un hardware más contenido. Y lo cierto es que lo consigue… aunque no sin concesiones.

La llegada de la nueva consola híbrida ofrecía la oportunidad a los creadores de Ember Lab de llevar este juego a una consola de Nintendo, tras su paso exitoso por el resto de plataformas. Y es cierto que no estamos ante la mejor versión técnica del juego, pero sí ante una de las más especiales por su formato. Poder jugar a esta aventura en portátil cambia por completo la forma en la que la vivimos, y eso tiene un valor incuestionable.

Equilibrio entre ambición y limitaciones

El objetivo de Ember Lab ha sido claro: mantener la experiencia visual y jugable lo más intacta posible dentro de las limitaciones del hardware. Y en ese sentido, el resultado es más que digno. El juego funciona con un límite de 30 FPS bastante estable en la mayor parte de la aventura. Durante nuestras sesiones apenas encontramos caídas significativas, salvo en momentos muy concretos, especialmente en modo portátil, donde la carga gráfica se intensifica, como por ejemplo en los combates. No es perfecto, pero sí lo suficientemente sólido como para no afectar de forma grave a la jugabilidad .

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Eso sí, hay una ausencia notable: no existe modo a 60 FPS. Esto implica una ligera sensación de input lag que, aunque perceptible al principio, termina siendo asumible con el paso de las horas. No llega a arruinar la experiencia, pero sí deja claro que estamos ante una versión adaptada, no nativa.

Donde más se perciben los recortes es en la nitidez de imagen. El uso del reescalado con DLSS permite mantener una buena calidad visual general, pero en movimiento aparecen ciertos artefactos, especialmente en bordes y detalles finos. Aun así, el conjunto sigue siendo sorprendentemente atractivo.

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Portátil vs dock

Aquí es donde Switch 2 juega su mejor carta. En modo portátil, Kena brilla con luz propia. La densidad visual, el tamaño de pantalla y la distancia de juego hacen que las limitaciones técnicas pasen mucho más desapercibidas. De hecho, podríamos decir que esta es la forma ideal de jugarlo en esta consola.

La experiencia es realmente buena, casi como si estuviéramos viendo una película interactiva en miniatura. Los colores, la iluminación y la animación siguen transmitiendo esa esencia “tipo Pixar” que define al juego y que hizo que a todo el mundo le llamara la atención hace cinco años.

En dock, la cosa cambia ligeramente. Al llevarlo a una pantalla grande (especialmente en televisores 4K) es más fácil notar las costuras técnicas: bordes menos definidos, cierta inestabilidad en detalles y una menor limpieza general de imagen. Aun así, el resultado sigue siendo notable y, en ningún momento, da la sensación de estar ante una versión “inferior” en términos de disfrute .

En resumen: no es la versión más potente, pero sí una sorprendentemente competente.

Jugabilidad intacta, con sus virtudes… y sus limitaciones

A nivel jugable, esta versión mantiene intacta la base del título original. Nos encontramos con una aventura de acción en tercera persona bastante clásica, con una estructura lineal y un diseño que recuerda a los juegos de la era PlayStation 2, pero con un precioso acabado que recuerda a una moderna película de animación.

El combate sigue siendo funcional, aunque algo limitado. Disponemos de ataques ligeros y pesados, arco, escudo y habilidades especiales potenciadas por los Rot, esos encantadores espíritus del bosque. A medida que avanzamos, desbloqueamos nuevas opciones que aportan algo de variedad, pero nunca llega a alcanzar una gran profundidad. Es un juego sencillo, accesible, centrado en el disfrute de sus diseños, sus puzles y su historia.

En Switch 2 el combate funciona prácticamente igual que en otras plataformas. Ni mejor ni peor. Eso es bueno… pero también significa que sus carencias siguen ahí. Los enemigos continúan siendo algo repetitivos y predecibles, y los enfrentamientos, aunque entretenidos, no terminan de brillar.

Un port completo: contenido adicional incluido

Una de las grandes ventajas de esta versión es que incluye todo el contenido añadido tras el lanzamiento original. Esto significa que tenemos acceso a la Nueva Partida+, los sistemas de charmstones para modificar la dificultad y los cosméticos desbloqueables de la edición especial, incluyendo los icónicos sombreros para los Rot

Si no tuviste ocasión de experimentar el juego en sus versiones anteriores, tienes que saber que el juego destaca, por encima de todo, por su dirección artística. Ember Lab, con su experiencia en animación, ha conseguido crear un mundo que parece sacado de una película de alto presupuesto. Personajes expresivos, escenarios exuberantes y una iluminación cuidada al detalle convierten cada escena en algo digno de contemplar.

Conclusión: la forma portátil de descubrir Kena

Kena: Bridge of Spirits en Switch 2 es, en esencia, un ejercicio de adaptación inteligente. No alcanza el nivel técnico de otras plataformas, pero logra preservar lo más importante: su magia. Si ya jugaste al título original en PS5 o PC, esta versión no es imprescindible. Pero si no lo hiciste en su momento, y eres de los que disfrutan jugando en portátil, aquí tienes una oportunidad fantástica. Porque, al final, Kena no es un juego que dependa exclusivamente de su potencia gráfica. Es una experiencia emocional, visual y atmosférica. Y todo eso sigue intacto en Switch 2. Además, con una secuela en camino, este port se convierte en la excusa perfecta para ponerse al día.

Lo mejor:

Una adaptación técnica sólida

Dirección artística sobresaliente que se mantiene intacta

Experiencia completa con todo el contenido adicional

Lo peor:

Limitado a 30 FPS y con ligero input lag

Pérdida de nitidez y detalle en pantalla grande

En elaboración