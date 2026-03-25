Blue Prince, una conversión con excelsas capas de profundidad

El indie se corona también en la híbrida

Cómo jugar gratis a Blue Prince, uno de los indies más sonados de 2025

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La presencia de Blue Prince en la Nintendo Switch 2 tras el anuncio en el Indie World es una reafirmación de la experiencia de un éxito moderno bañado en un modelo extinto dentro la industria independiente con un desarrollo de ocho años. Una locura envuelta en los rincones de una mansión que se siente viva a cada paso, un organismo inabarcable hasta desentrañar todos sus secretos que funciona a la perfección en la versión portátil.

El port después de un año repleto de premios y nominaciones es una liberación mayor aún para Blue Prince no sólo por la ampliación lógica de jugadores, sino por el aprovechamiento de las ventajas de la consola en el juego. La ventaja de jugar en modo portátil en mi caso agudiza los sentidos por la escenificación de esa mansión entre mis apuntes, porque sí, es necesario tomar nota de los pasos más importantes para insistir en una run posterior. Vaya, que el diario de desarrollo bien vale una servilleta de casa, un diario antiguo o un buen bloc donde dejar marcado una parte de tu historia.

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Y es así porque la conexión con Blue Prince es automática tras vagar unas cuantas veces por la entrada de la mansión Mt. Melancholy tras entrar por primera vez. La subversión del arranque es un concepto que cambia el orden habitual porque el te atrapa por una jugabilidad magnética entre la construcción y exploración de estancias, pero luego te engancha una vez desentrañas el primer bloque narrativo.

El margen del creador para jugar con la paciencia hasta alimentar al jugador con el misterio pasa antes por descubrir qué significan los símbolos, las llaves, las habitaciones y el paseo constante por la mansión. Una vez dueño de la casa, el compromiso con seguir está en romper el azar de ese viaje para dejar la ambigüedad de cada pista en una nueva puerta por descubrir antes de llegar a la cámara 'final'.

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La transición hacia Nintendo Switch 2

La trascendencia de esta reseña tiene sentido tras la aparición del juego en Switch 2, y la realidad es que funciona a la perfección. Entrar en los pasadizos de Blue Prince en cada run es encuadernación maravillosa más allá de entender que la mansión te acompaña a la cama o a cualquier rincón del mundo. Ese punto de intriga que se convierte en adicción no cambia desde la experiencia inicial, pero es que los controles son igualmente satisfactorios.

El RNG no es tan frustrante como en otros juegos enredados en el roguelike porque la trama supera la pantalla; el cuaderno o la hoja de papel junto a la consola se convierte en un complemento que dota a la consola de un valor extraordinario. No es un estorbo, es una extensión de la investigación, y eso conecta con el nuevo jugador como nunca.

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Tras cuatro runs, a poco que tengas un poco de soltura, es fácil que ya hayas desvelado varios secretos. En ese momento, el juego te deja que te creas el rey del mundo. Te permite ponerte la gorra de Sherlock Holmes y creerte un investigador de élite, pero cuando crees que has entendido las reglas, cuando piensas que hay un par de capas de sorpresas el juego te añade siete capas más. Te golpea con una profundidad narrativa que se sustenta en seguir descubriendo, no solo nuevas salas, sino nuevos significados para lo que ya habías visto. Esa sensación de "¿cómo sobrepasa este misterio si ya conozco la habitación?" es maravillosa.

Blue Prince es igual de cautivador, inspirador y casi imposible de replicar. Es ese título perfecto para recomendar y saborear frente a esa nueva persona cómo se le desencaja la mandíbula conforme avance, porque el descubrimiento del todo es único. Indudablemente es el indie del año si sabemos separar la valoración de un desarrollo independiente como este frente a los millones de Expedition 33, que es uno de los juegos de mi vida, pero no tiene nada que ver ni en concepción ni en millones de dólares envueltos en el coste total.

Es un juego que exige compromiso hasta involucrar todos los sentidos en él, tanto de las runs pasadas transmitidas a ese papel y boli, hasta esa historia que está volcada en las miles de pistas en la mansión. Cada intento es una pieza más del puzle, y entretanto, la Switch 2 encuentra su espacio para ser una casa ideal para el juego.

*Versión jugada: Nintendo Switch 2

Lo mejor

Una delicia orgánica con múltiples capas de profundidad narrativa

Un misterio convertido en puzle donde cada partida es una pincelada más

La facilidad para engancharte por la jugabilidad hasta atraparte con su historia

Lo peor

No es un juego para todos los públicos y su exigencia puede generar rechazo