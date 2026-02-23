Las 30 mejores demos del Steam Next Fest de febrero 2026

Juan Pérez 23 FEB 2026 - 18:51h.

Semana y media de pruebas para descubrir joyas indies

Steam cambia las normas de sus reseñas para facilitar las compras

Compartir







La confluencia de proyectos indies choca en el Next Fest de Steam de este 23 de febrero con cientos de videojuegos que buscan un hueco en la wishlist en busca de llamar la atención durante algo más de una semana. Una oleada de pixeles, diseños originales y debuts con multitud de géneros para explotar en la comunidad de cualquier manera, con un constructor de MMO, cozys de gatos o incluso un plataformas de trenes donde la velocidad del tren es el punto extremo.

El Next Fest del mes arranca hoy con poco más de una semana de aspiraciones entre desarrolladores, debuts y continuaciones muy esperadas. Con Marathon en el horizonte con beta abierta, el festival de Steam presencia una fecha cerrada entre el 23 de febrero al 2 de marzo, la gran mayoría repite prueba pero son muchos los títulos con estreno absoluto desde hoy mismo a partir de las 19.00h. Este es el listado completo.

PUEDE INTERESARTE Phil Spencer deja Xbox tras 38 años en Microsoft y abre una nueva era con Asha Sharma al frente

Denshattack!

Apoyado en una estética de anime apoyado en el cel-shading, con perfilado selectivo de los elementos, el juego entra por los ojos desde el minuto uno. Denshattack! recuerda a muchas cosas. Desde Sayonara Wild Hearts hasta Jet Set Radio, pasando por Crazy Taxy, Tony Hawk evidentemente, y con alguna pincelada incluso de Mario Kart. En este sentido, el juego consiste, básicamente, en encadenar trucos y filigranas a medida que avanzas, saltas, aterrizas… sin salirte de las vías. Sale en 2026.

Altered Alma

Los creadores de Aeon Drive componen ahora otro metrodvania virado al cyberpunk con una aventura no lineal, un estilo pixel y las calles de Neo-Barcelona como telón de fondo. Pelea, investiga, relaciónate con otros personajes, personaliza la nave y entra en la historia ideada por los reconocidos Antony Johnston (Resident Evil: Village, Dead Space) y Emma Beeby (Tails of Iron, Still Wakes The Deep). Sin fecha, ni siquiera hay mención de 2026.

PUEDE INTERESARTE Life is Strange: Reunion responde todas las dudas sobre qué es necesario jugar antes

Let's Build a Dungeon

La gestión de un estudio que está creando un MMORPG presenta la base de un universo de fantasía para darle la bienvenida a millones de jugadores. Además la propuesta es tan fiel, que si los jugadores se aburren a falta de actualizaciones, van a tirar la suscripción a tu MMO por la borda. Hay que crear el juego, revisar curriculums, diseñar el mundo, y al fin y al cabo, crear un MMO personalizado a tu gusto. Llega en 2026, pero no tiene fecha oficial.

Scott Pilgrim EX

El sonado 2D de Scott Pilgrim tiene prueba abierta en el Next Fest antes de su lanzamiento el 3 de marzo, una lluvia de píxeles que recupera el título de otra época para chocar con tres bandas rivales: veganos, robots y demonios.

Replaced

Este 14 de abril llega este thriller de acción planteado en 2.5D con un sonoro planteamiento cinematográfico para plasmar una distopía anclada en los 90 en lo que es el debut de Sad Cat Studios.

Gunboat God

Es uno de los títulos más adictivos del Next Fest gracias a una propuesta dinámica encerrada en una lluvia de balas constante, pelea contra jefes y un baño retro muy llamativo. Este shot'em up de desplazamiento lateral es un cajón de armas donde pilotar la cañonera es la alternativa al combate. 180 niveles, más de 20 tipos de misiones y lanzamiento el 13 de abril.

Damon and Baby

Acr System Works pone en pie este acción y aventuras donde el demonio Damon, el rey demonio, no es capaz de separarse de una niña humana por lo que emprende un viaje para romper esa maldición. Llega el 26 de marzo al mercado.

The Last Gas Station

El Supermarket simulator versión gasolineras juega en la liga de los coches eléctricos para comerciar y crear de la nada un imperio donde la tienda también es importante. Gestionar espacio, comerciar, pedir la mercancía y fijar los precios son sólo algunas de las misiones de este título donde también puedes pasear de noche. Para el 2º trimestre de 2026.

Planet of Lana 2

Wishfully recupera su saga con una secuela directa de esta joya ensamblada entre plataformas, puzles y exploración en la historia de Lana y Mui. Sale el 5 de marzo.

Solateria

La construcción de este metroidvania pasa por tener el parry como religión. El 12 de marzo llega este metroidvania dibujado a mano en el que un guerrero de fuego ha perdido todos sus recuerdos y decide explorar los reinos misteriosos hasta desentrañar los secretos para luchar contra la Plaga Sombría.

Gloomveil

Un universo donde navegar por él es la base del gameplay, así vende su producto Gloomveil, como un vasto universo interconectado repleto de secretos donde hay opciones para combatir, cooperativo local, eventos día/noche y una sensación general muy disfrutable en un juego hecho por sólo dos personas.

Last Man Sitting

Este like Left For Dead es un cooperativo enfocado en destrozar mobiliario de oficina con una acción y disparos muy de los 2.000. Un roguelike por oleadas que también tiene modo JcJ que ofrece más de 200 potenciadores.

Together Moon Space

Este título español parece la joya de la corona de Carlos Coronado después de 14 años como desarrollador, un coop a lo We Were Here que funciona tanto en pantalla dividida como online ambientada en una zona de baja gravedad repleta de puzles isométricos. Llega en abril y tiene más de 10.000 deseados.

ShantyTown

Este constructor de dioramas llega el 16 de abril para crear de la nada rascacielos urbanos con un toque especial muy característico, es la primera demo y guarda un entorno tan relajante como su gameplay.

Kloa: Child of the Forest

Los conceptos de Kena y Zelda parecen mezclados en este título de acción y aventura donde hay que rescatar al bosque de su final. Un título con vista isométrica de pixel-art que pinta muy, muy bien pero no tiene fecha de lanzamiento.

Pass the Fear

Este roguelike de acción enfrascado en shooter 2d es un infierno repleto de balas donde la tripulación de un motel y una monja misteriosa deben salir para luchar de una isla en 12 horas. Un vicio también en coop que sale en 2026.

Moomintroll: Winter's Warmth

El 27 de abril aparece lo nuevo de los creadores de Snufkin, un juego de exploración y aprendizaje bajo el manejo de moomintroll, un point and click enterrado en una tierna aventura invernal.

Otros juegos a destacar