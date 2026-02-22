Juan Pérez 22 FEB 2026 - 10:11h.

La necesidad de jugar antes al original o a Double Exposure

Life is Strange: Double Exposure, el significado del final y la escena poscréditos

El regreso a Arcadia Bay con la inesperada aparición de Chloe es el impacto principal de Life is Strange: Reunion, pero ese gancho es simplemente una baza inicial para atrapar a millones de jugadores. La relación entre Max y Chloe del primer juego regresa tras muchos años, independientemente a las decisiones de los jugadores, como una estrella fugaz perfecta para cerrar la saga ante las múltiples respuestas de la comunidad.

Recuperar la narrativa de Max y Chloe en un juego en pleno 2026 es una caricia al alma con una intervención obligada para entender qué ha pasado en la historia de Life is Strange para reengancharlo todo. Double Exposure, el último juego, tiene algunas de las respuestas pero ni mucho menos es la base única para llegar a los jugadores con el convencimiento de entrar en el nuevo juego desde cero. Por eso es tan importante el acercamiento del juego a la comunidad, y las soluciones para llegar preparado al 26 de marzo.

Hay preguntas imposibles de responder a falta del gameplay como descubrir cómo ha recuperado los poderes del 'Rewind' Max, pero la gran mayoría tienen una conclusión a la hora de encarar Life is Strange: Reunion. Estas son las cuestiones más repetidas.

¿Es necesario jugar antes a Life Strange: Double Exposure?

La respuesta corta es que no, pero hay demasiados asteriscos. La verdadera prioridad es conocer a Chloe, su trama, su historia y todo lo que hay detrás de los dos títulos en los que aparece. Arcadia Bay es una historia necesaria para conocer la evolución de Max, sus nuevos poderes y el punto de partida de Reunion, porque los hechos de Double Exposure van a tener relevancia en Reunion, pero según los desarrolladores todo se volverá a explicar.

Double Exposure es un buen juego, tiene el corazón del original y es entretenido bucear entre los personajes para conocer de lleno el escenario de la nueva Max. No es un juego largo y con más de un mes por delante, es una buena opción para llegar totalmente preparado al desenlace.

Y el primer Life is Strange, ¿ese sí es un must?

El Life is Strange original es la salvaguarda para entender por qué Reunion debe ser el cierre ideal de la historia. Las más de 14 horas, cerca de 19 si eres un completista, son necesarias para llegar a Chloe. Before the Storm también lo es no sólo por tenerla como protagonista, sino por todo lo que significa entender a su personaje, porque ella va a ser la referencia en Reunion incluso a nivel jugable.

El lío sobre las líneas temporales

Entrar en narrativas es tan complejo como debatir sobre el final de Double Exposure, pero lo cierto es que el guion natural de Life is Strange parte de romper la racionalidad al recuperar el personaje de Chloe. Por eso las teorías forman parte de las elucubraciones con el desenlace de Safi en el último juego (fusión de líneas temporales), pero eso no cambia que la locura va estar ligada a Chloe en las primeras horas de juego. Aunque en el principio de Reunion hay que decidir qué pasó con ella en el primer juego según la experiencia de cada uno, es un shock para el jugador. Por eso lo mejor es volver al botón de reiniciar y esperar la explicación para saciar el apetito de cruces temporales.

¿Es el final definitivo de la saga?

Si, no hay más alternativas. Quizás hay más versiones de Life is Strange, pero ninguna será una continuación de las vidas de Max y Chloe.