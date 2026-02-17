Steam cambia las normas de sus reseñas para facilitar las compras

Juan Pérez 17 FEB 2026 - 17:04h.

La propuesta de Steam para mejorar la experiencia del usuario pasa por una renovación de las reviews tal y como existen hoy día, un pequeño reajuste para igualar la percepción al sistema de cada uno. A la espera de la nueva consola de Valve, una nueva función disponible desde el cliente beta de la plataforma planteado para darle mucho más contexto a los jugadores a la hora de tomar una decisión con determinados videojuegos antes de hacer una compra.

En pleno auge de juegos indies que explotan como Mewgenics, las reseñas son la base de las comprobaciones de los usuarios sobre el estado de determinados videojuegos en Steam, un balance que junto a las reviews de la prensa, son el principal soporte de la realidad de los títulos. En ese abanico de posibilidades la optimización según cada sistema varía en cada casa pero la comparación puede ser fundamental para tomar una decisión con respecto a determinados videojuegos.

Los requisitos son la barrera principal para todo tipo de videojuegos a la hora de hacer una compra definitiva, por eso Steam quiere ayudar a acompañar en ese viaje a los consumidores. La propuesta de la plataforma es algo tan sencillo como incluir un pequeño subtítulo en el titular de la reseña donde aparezca el estándar y el sistema del usuario que ha jugado a ese título, por lo que cualquiera va a poder ver el hardware del autor al lado de las impresiones personales. Es tan sencillo como ver la review, y justo al lado un cartel que introduzca un 'RTX 5090, Intel N150, 1GB de RAM'.

A veces los requisitos mínimos o máximos son algo relativos según la exigencia de cada juego, por eso la comparación puede valer tanto por arriba como por abajo para convencer a algunos usuarios. Aún así es una mecánica opcional hasta la fecha en la prueba de la beta, por lo que algunos pueden ocultar las especificaciones de su sistema si así lo desea. Todavía no hay detalles sobre la publicación íntegra de la propuesta pero no parece lógico que tarde mucho en aparecer definitivamente.