Juan Pérez 17 FEB 2026 - 09:14h.

El horizonte de Kingdom Hearts 4 es el único bastión para la franquicia después de años de desarrollo y alguna pincelada en forma de tráiler, porque el castillo de naipes sobre el remake parece dejar todas las cartas desperdigadas en diferentes universos. La sonada filtración de hace unos días sobre la reformulación de primer juego hace aguas ahora con la demostración de las imágenes de la supuesta creación, lo que aclara el panorama y cierra el taller de Square Enix a un sólo título.

Kingdom Hearts no va a tener un remake o al menos no va a ser el mencionado hace unos días después de la laberíntica deformación del leak con la aparición de algunas escenas difíciles de explicar. El denominado Kingdom Hearts Delux estaba centrado en tres imágenes que al parecer le pasaron al leaker, y no tienen ningún fundamento para sostener la información de un nuevo juego porque tanto los modelos como los entornos son claramente falsos.

No es ni siquiera una creación de la inteligencia artificial sino un modelo tomado de varios formatos pegados con una mala creación de Sora, que parece salido del inicio de Kingdom Hearts 2 pero con la ropa del primer juego. Es difícil incluso hacer el análisis por la mala calidad de la imagen, obviamente hechas a propósito para engañar, pero la confirmación de esas imágenes gracias al vídeo de Cynical desvelan ahora una verdad incómoda. De hecho el mayor creador de contenido de Kingdom Hearts de habla hispana, Dani Agudo, reaccionó así a las imágenes.

Sí es cierto que en los últimos meses hay otra filtración con mucho más sentido, y es el viaje de la colección de Kingdom Hearts a Nintendo Switch 2. La nueva consola de Nintendo parece la casa perfecta para acoger a los juegos de una franquicia que le gritan a una portátil, por lo que hay que esperar las novedades de un posible Nintendo Direct en este 2026.

A día de hoy la realidad es que Kingdom Hearts Final Mix es la mejor opción para volver a los inicios de la saga con la mejor calidad posible. Mientras tanto Quadratum espera en un horizonte sin fechas ni anuncios para demostrar que ese nuevo Sora va a volver con más fuerza que nunca después de siete años de la tercera entrega.