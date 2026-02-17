Juan Pérez 17 FEB 2026 - 13:12h.

El underdog de principios de 2026 en el mundo de los videojuegos es indudablemente Mewgenics, un roguelite que ha superado en Steam las cifras de Hades en cuanto a concurrentes y ahora aspira a un crecimiento mayor. El padre del juego y de The Binding of Isasc, Edmund McMillen, afirma ahora que el empuje del éxito lleva a los desarrolladores a trabajar activamente en un lanzamiento posterior en todas las consolas: Nintendo Switch 2, Xbox Series y PlayStation 5.

El roguelite más jugado en la historia de Steam. Con ese récord junto al pico de jugadores concurrentes de más de 115.000 usuarios, Mewgenics es sin lugar a dudas uno de los mayores hitos del inicio del año así como un pozo de horas sin fondo para los amantes del juego táctico. Y para los que no también, porque la idiosincrasia del juego invita a llevar más allá esa repetición de partidas hasta lograr combos inimaginables.

El mimo detrás del juego tiene ahora mucho más que un seguimiento masivo, porque el propio McMillen ha confirmado una apuesta para estar en todos los sistemas. Actualmente sólo está disponible en Steam desde su lanzamiento el pasado 10 de febrero, por lo que contentar a los fans con un port masivo a consolas no será cosa de un par de meses. Pero eso no es más que un as bajo la manga de entre todos los secretos que guarda el juego.

El último impacto viral tras las más de 500.000 copias vendidas en las primeras 48 horas de vida del juego (alrededor de 800.000 actualmente), es el Lazo Elegante, un objeto que a priori no significa nada...pero que el fandom entiende guarda un misterio oculto. Sólo hay que donar un gato al NPC denominado Tink, y en ese momento se consigue el mencionado objeto que ni siquiera tiene estadísticas, descripción ni relevancia. Sólo dice que es elegante, por lo que la comunidad está buscando enlazar ese item a algo para desentrañar el misterio como ha sucedido con otras tantas cosas en el pasado en Isaac.

Los más de 14 años de desarrollo con altibajos del juego permiten entender que, con lo ya visto, este tipo de situaciones son más que habituales en los juegos de McMillen. Si ya en poco más de una semana se han multiplicado las situaciones bizarras con combos inimaginables, guiños como las reacciones de los gatos o sus parámetros cuando no son del todo 'normies', se puede esperar de todo.

El juego base puede guardar más de 200 horas tras de sí y aún así ya hay un DLC en camino para profundizar en ese éxito que parecía oculto en un desarrollo bloqueado desde hace años. Ahora esa ensoñación ha superado al gigante de Supergiant Games como lo es Hades para corromper el terreno de los indies con otro juego inesperado que ha destrozado todas las barreras. Ojalá sea el primero de muchos que quiebra los moldes para hacerse con un hueco entre los mejores del año en PC, Switch, PlayStation y Xbox.