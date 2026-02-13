Los 6 juegos que debes regalar en San Valentín por razones que no esperas

Juan Pérez 13 FEB 2026 - 11:49h.

Múltiples géneros en una idea cruzada

Final Fantasy X cumple 23 años con la nostalgia de una tercera entrega preparada

El emprendimiento personal para San Valentín lejos de las rebajas habituales entre plataformas es un microcosmos verdaderamente complejo, porque la base pasa por construir regalos personalizados, únicos o con conocimiento de causa...pero no siempre funciona. Ese juego que llevas meses pensando que es para tu pareja o para ese amigo con el que quieres algo más, no termina de encajar, por eso vamos a fastidiar completar ese listado con posibilidades ancladas a algo más.

Bucear en los videojuegos para hacer un regalo de San Valentín es arriesgado, pero a la vez tan agradecido como el vicio que hay detrás de la persona que recibe ese presente. Este artículo es mucho más fácil y menos engorroso que hacer todo lo contrario, un pack de juegos imposibles de regalar en San Valentín, pero sin duda ayuda a completar ciertos objetivos en la industria para llegar a algunas de las narrativas más potentes. Unión, historias de amor, reacciones en cadena y cooperativos, una mezcla perfecta con respaldos de un GOTY para abusar del sofá el fin de semana con el mando en la mano.

Date Everything!

Si en San Valentín le regalas a tu pareja un juego de citas enfrascado en un sandbox donde puedes ligarte a una silla, es que confías en ella para toda la vida. Date Everithing! es una genialidad donde todo se convierte en un ser antropomórfico puede ser fruto de una relación después de múltiples niveles conversacionales con puntos de sarcasmo extremos. Un simulador de estímulos más que de citas que pasa por usar unas gafas que convierten todo objeto cotidiano en un ligue puntual.

Final Fantasy X

Una de las mejores historias de amor de los videojuegos está en uno de los títulos más clamados de la historia, dentro y fuera de los RPG. La persecución de esa trama inocente como lo es el descubrimiento inicial de Tidus y Yuna tiene tantos matices en el trasfondo de Spira que es sin duda un viaje hacia la comprensión, el entendimiento y la voluntad. El silbido es eterno, tanto como este juego, y aunque va mucho más allá, es perfecto.

It Takes Two

Si alguno piensa que regalar un Final Fantasy en el día de San Valentín es algo extraño, la única forma de equilibrar la balanza es con el GOTY más marcado dentro de las relaciones de pareja. It Takes Two lo tiene todo para ser el juego definitivo para regalarle a alguien de quien estás pillado, porque parte de una pareja asentada para reconstruir los cimientos desde una situación complicada, y es un 10 absoluto. La historia es una maravilla, pero su componente cooperativo lo es aún más porque aúna historia, conversación y una jugabilidad con puzles relativamente sencillos por si hay un segundo jugador menos ducho con el mando.

The Walking Dead: The Telltale Games

¿Recuerdas todos esos virales de la época de Juego de Tronos donde el que ya ha visto la serie le ponía todas las temporadas a su pareja y a su abuela para llegar a la boda roja y grabarles un viral? Pues puedes hacer lo mismo con esta joya de Telltale. Es un juego muy sencillo para alguien no habituado a las consolas, porque parte de la toma de decisiones y de mínimos movimientos para ejecutar acciones. Si alguien al otro lado es fan de los zombies, es un must con muchas horas de entretenimiento, muerte y suspense.

Outer Wilds

La experiencia Outer Wilds es una de las más significativas en la historia reciente de los videojuegos, y a su vez, es un regalo de un solo uso que desde fuera se vive de una manera muy diferente tras la experiencia. Es curiosidad, secretos y complicidad hasta niveles insospechables, además de generar una unión especial si a la otra persona también le hace clic.

Life is Strange/Lost Records

El descubrimiento de Life is Strange es una de las sensaciones más cautivadores en los juegos narrativos desde la aparición de esa Crisálida en enero de 2015. Desde entonces es fácil volcar toda una vida a una relación como la de Max y Chloe, pero no hay tantas con esa fuerza. Quizás Lost Records, el título más allegado a gran parte de los trabajadores que comenzaron la saga de Max Caulfield, es la opción más reciente con la evolución respectiva del tiempo. Es tierna, natural, tiene intriga, más opciones de elegir relación en el grupo de amigas, y a la vez impulsa la sensación de grupo donde la amistad y el amor son protagonistas.

En ese baúl de posibilidades hay muchos más juegos, cada uno con una premisa diferente. Los Sims es un pozo de horas para compartir en una misma experiencia o bajo una idea. Haven o Journey son trayectos imborrable mientras que Hogwarts Legacy es la entrega en videojuego de la escuela de magia jugable mejor presentada hasta la fecha. Aunque sólo sea para pasear, si hay ahí detrás un fan de Harry Potter, sólo merece la pena por eso para perderse durante horas entre los salones de cada casa.

A veces no hace falta regalar un juego, sino independientemente de las 14 compras, entregarle una experiencia aunque sea de un videojuego que está en casa y le pueda hacer ilusión a la otra persona.