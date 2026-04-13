Fable desmiente los rumores de su retraso y no le tienen miedo a GTA VI

Juan Pérez 13 ABR 2026 - 12:16h.

Un gancho directo a Jeff Grubb

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El estado de Fable con su reinicio absoluto avanza sin preocupaciones después de una alteración imprevista por las afirmaciones de Jeff Grubb, un periodista que ha tocado la tecla equivocada al hablar sobre el posible postergación del juego. A pesar de las informaciones del posible traslado a diciembre o incluso a 2027, el juego ha sacado su armadura más pesada para devolver el golpe sin tener que sacar la maza.

Fable quiere ser uno de los mejores juegos de 2026 después de algún retraso, y no hay ninguna duda de que el convencimiento de los desarrolladores tras ejecutar una respuesta pública y directa a las palabras del insider. Esa convicción es la que demuestra la cuenta oficial después de una más que segura reunión interna donde el equipo de comunicación ha decidido mostrar a todos sus fans que no hay nada mejor que tres mensajes en uno para demostrar el carácter de la marca.

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En las últimas horas las palabras de Grubb han retumbado en la industria de los videojuegos por su acusación a un más que posible paso atrás del juego: "He oído que Fable se retrasa internamente. No significa que vaya salir el año que viene, siguen intentando sacarlo este año pero están preocupados por GTA VI. Puede retrasarse hasta diciembre, lo que lo convertiría en candidato a ser un juego de 2027", y a partir de ahí ardió el mundo.

En sólo unas horas, las necesarias para tomar conciencia de las palabras del periodista y dar una respuesta indirecta sin mención alguna, Fable ha mirado a los ojos a su comunidad. En tres respuesta altruistas a seguidores que han comentado el último de sus vídeos, todos aseguran que el juego va a salir en otoño. Nadie en esos posts ha preguntado por la fecha de lanzamiento, sin embargo ellos mismos lo han remarcado para aclarar que no le pasa nada al desarrollo de Fable.

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Sin duda esta es una respuesta directa a Grubb sin mención alguna que no sólo calma a sus fans, sino que manda un mensaje a la comunidad de las filtraciones. Es cierto que el periodista utiliza el condicional en muchos casos, pero igualmente sus palabras exponen a la franquicia y a la consola en un juego tan ambicioso como Fable, por lo que la respuesta inmediata calma a muchos de sus seguidores.

En este tipo de casos parece impensable imaginar que la decisión de colocar, no uno, sino tres mensajes del mismo tipo en redes sociales justo unas horas después de la filtración es un gesto medido al detalle. Si sólo hubiese sido uno, podría haber sido una decisión de un community manager de turno, pero tal interacción define un plan para responder directamente al leak con una declaración certera.

En las últimas horas se ha deslizado un posible evento de Xbox para esta misma semana, más concretamente para el jueves 16 de abril. Es la primera de las opciones para consolidar la fecha definitiva de Fable, aunque la más lógica parece enlazar directamente con el Xbox Games Showcase del 8 de junio encerrado en los eventos del 'No E3'.