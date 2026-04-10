Juan Pérez 10 ABR 2026 - 09:44h.

Un cambio de estilo radical para hacer la saga mucho más grande desde el survival

Los 5 juegazos a lo Pokémon a menos de 10 euros en Steam

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El apellido de Pokémon Español se le queda pequeño a Crema Games al presentar su tercer juego con Temtem Pioneers, un salto a la supervivencia y al crafteo que vuelve a romper los moldes tras su anuncio. La apuesta desde Kick por confiar en la comunidad directamente para arrancar el proyecto demuestra el buen hacer del estudio con sus dos juegos previos (Temtem y Temtem: Swarm) hasta el punto de conseguir los 90.000 euros exigidos en sólo ocho horas.

Temtem Pioneers ya es una realidad. Desde la presentación del tráiler en The Triple-i Initiative hace sólo unas horas, la región de Downbelow se va a convertir en el nuevo entorno a descubrir gracias al apoyo de más de 1.200 backers. Con un mes por delante para ampliar esa cifra con las expectativas de aumentar la base del juego, la promesa es la de un survival enfocado en las capturas de criaturas dentro de una nueva aventura en el universo Temtem. Y a los ojos de cualquier fan la propuesta tiene mucho del concepto de Palworld pero sin armas y dentro de la esencia de la saga.

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En mayo de 2018 el primer Temtem vio la luz desde Kickstarter con la idea de llegar a 70.000 dólares, pero el boom del que en su día era una propuesta muy ligada a un pokémon español con combate por turnos superó todas las previsiones. Los más de 573.000 dólares recaudados por casi 12.000 patrocinadores levantaron un castillo que ahora demuestra tener una base tremenda gracias a los fans. Ahora la historia se repite, con unos números u otros, eso se verá con el tiempo, pero con la certeza de que el juego va a salir.

En este caso el combate por turnos pasa al olvido para enfocar la jugabilidad en la acción, la supervivencia y el crafteo, todo porque la nave en la que viajan los protagonistas se estrella en un lugar desconocido. Ahí empieza una aventura donde hay que construir una base, explorar tierras desconocidas y reunir criaturas para voltear el estilo hacia la acción y romper por completo con lo establecido en el primer juego, y por supuesto en el segundo. Porque Temtem funcionó a la perfección y su continuidad no fue directa, porque el segundo juego de Crema Games con la franquicia es Temtem Swarm, un roguelike que justo ahora acaba de llegar a consolas y es una delicia muy distinta al primer título. Ahora bien, la ambición con Pioneers es totalmente diferente.

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La supervivencia es la base de un título donde todo pasa por el descubrimiento, el aprendizaje y mantener la base de la recolección de recursos y el crafteo para construir un lugar seguro. Crear la tecnología, mejorarla, adaptarla al viaje y combatir de la mano de los temtem es parte del camino que cambia por completo el rumbo de la saga para crear algo similar a lo que ha hecho Palworld pero desde otra perspectiva más neutral.

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Una de las afirmaciones más consistentes para el juego es que es un juego único totalmente alejado del Juego como servicio, por lo que las microtransacciones están totalmente descartadas. Todo el contenido estará envuelto en el juego con las misiones, ya sea la ropa para el personaje, los muebles de la base o las monturas, lo que rompe con el estándar habitual de las grandes empresas.

También se ha confirmado el refuerzo del modo offline para jugar la campaña sólo sin necesidad de conexión a internet, porque obviamente Temtem Pioneers tiene un fuerte componente multijugador con un cooperativo para invitar amigos a tu mundo, pero el apoyo al juego en solitario es un extra para muchos jugadores. Otro extra es la promesa de lanzar el producto terminado desde el Día 1 sin eliminar posibles expansiones de pago en el futuro, pero ni mucho menos habrá un juego recortado o un acceso anticipado. Eso sí, las actualizaciones gratuitas serán parte del todo como sucede a día de hoy con Temtem: Swarm.

Entrar de nuevo en Kickstarter tiene una explicación sencilla, quieren llegar mucho más lejos con un proyecto que es indudablemente más grande que los dos juegos anteriores. Además la apuesta por el nuevo motor Engine para facilitar futuras expansiones y una facilidad para trabajar sobre la marcha es fundamental. Sólo falta ver hasta dónde son capaces de llevar la marca en los 29 días pendientes de campaña para ver el proyecto crecer de cara a su lanzamiento en PC.