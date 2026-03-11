Juan Pérez 11 MAR 2026 - 10:19h.

El sistema de combate, el motor gráfico y el cooperativo, los puntos claves de las mejoras

Avance Temtem Swarm, la inmersión del roguelite con evoluciones y cooperativo

Las expectativas para descubrir la evolución de Temtem después de varios años recubierto de éxitos pasa por un interrogante recubierto de nuevo proyecto desde Kickstarter. El estudio madrileño Crema ha generado una nueva necesidad con la confirmación de Downbelow, el sobrenombre del próximo título de la franquicia que repite el impulso original del título inicial de la franquicia allá con el anuncio en mayo de 2018.

El denominado desde hace años como el Pokémon español es mucho más que eso, porque TemTem no es sólo una marca con estilo propio sino que ha sabido ir a más diferenciándose de la franquicia e incluso aportando nuevos géneros. En esa expresión jugable hacia la recolección de criaturas con evoluciones y combates por turnos sin aleatoriedad, han dado un salto hasta consolidar dos juegos (RPG y roguelike) que ahora parecen ser la base para hacer algo mejorado que los fans llevan años pidiendo.

Temtem: Project Downbelow apunta a ser el segundo gran juego principal de la saga según las primeras informaciones de Crema en su Kickstarter, todavía por despegar. No hay ninguna confirmación ni fecha más allá de un anuncio para alimentar el hype, pero sí se habla de acción, aventura, RPG y el coleccionismo de criaturas en un entorno centrado en el cooperativo con amigos.

La descripción define este nuevo Temtem como "una experiencia totalmente nueva ambientada en el universo en constante expansión de Temtem. Un nuevo viaje con lugares inéditos por explorar y misterios por descubrir", es decir, lo que viene a ser casi con total seguridad una nueva entrega numérica del juego principal que se anuncia ocho años después.

La realidad sobre el proyecto es que desde aquella famosa carta abierta en marzo de 2024 el prisma sobre el juego original ha cambiado por la rigidez del código base tal y como comentaron los desarrolladores. La necesidad de expansiones mayores por parte de la comunidad era algo demasiado complejo y lo que entonces era una puesta a punto para preparar algo más, se convierte ahora en Project Downbelow. Una apuesta no sólo por sentar las bases técnicas con un nuevo motor gráfico, sino una oportunidad para hacer cambios transversales al juego.

Los hilos de discusión desde hace años con los creadores de Temtem dejan entrever que puede haber muchos cambios significativos en esta nueva entrega, pero por ahora todo pasa por las elucubraciones. Indudablemente el equipo actual de Crema no es tan amplio como para hacer una nueva entrega tan ambiciosa, de ahí la importancia del Kickstarter para proyectar el futuro a medio plazo con un juego tan ambicioso.

Las posibles mejoras en el sistema de combate, la mejora gráfica con el nuevo motor Engine, la facilidad para expansiones futuras y la evolución de la estamina son los cuatro puntos sobre los que construir el relato. Todo eso se asienta en la creación de un título donde el cooperativo se sienta más real que hasta ahora, aunque de momento son elucubraciones de lo vivido en los últimos años.

Sinergias más orgánicas, un plus de dinamismo en el sistema de combate y un cooperativo más activo son premisas claves para entender por dónde puede ir el futuro. De momento el anuncio es un altavoz para llegar al máximo número de jugadores, por lo que lo lógico es esperar una presentación más sólida en las próximas semanas, o quién sabe, en el aniversario de la publicación del primer Kickstarter del juego original. Seguro que han aprendido mucho de lo vivido durante todo este tiempo así como de la experiencia con el roguelike Temtem: Swarm, y este parece el paso natural para ser aún más grandes y más ambiciosos.