Gustavo Maeso 15 ABR 2026 - 13:45h.

Pearl Abyss celebra un nuevo récord comercial apenas unas semanas después del lanzamiento mundial del título

Los fans de Crimson Desert alucinan con las dos enormes actualizaciones llenas de mejoras en apenas seis días

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A pesar de su media positiva en notas de medios especializados, Crimson Desert ha recibido algunas críticas y los notables y sobresalientes (en nuestro análisis le pusimos un notable alto) han convivido también con notas más modestas. Pero eso no ha impedido que el título esté siendo todo un éxito de ventas. El ambicioso juego de acción y aventura en mundo abierto de Pearl Abyss ya ha superado los 5 millones de copias vendidas en todo el mundo. La compañía coreana firma así uno de los hitos más relevantes del año en el sector, consolidando el recorrido de una licencia que llevaba tiempo generando expectación y que, ahora sí, ya puede presumir de haber convertido esa expectativa en negocio, conversación y comunidad.

Crimson Desert llegó al mercado global el 19 de marzo de 2026 y se presenta como una aventura de acción en mundo abierto ambientada en el continente de Pywel, con Kliff como protagonista de una travesía marcada por la reconstrucción de los Greymanes y la lucha por salvar una tierra al borde del colapso.

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Con este nuevo umbral de 5 millones de copias vendidas, Pearl Abyss refuerza su posición internacional como estudio capaz de competir en la primera línea del videojuego premium. En una industria donde cada lanzamiento de alto presupuesto se examina al detalle, alcanzar esta cifra en tan poco tiempo transmite una señal muy clara: había hambre de una nueva gran aventura de mundo abierto y el estudio ha sabido capitalizarla.

Desde la compañía destacan, además, que la recepción del juego ha venido acompañada de una fuerte implicación de la comunidad. Ese respaldo se ha reflejado en la actividad de los jugadores, con un pico de 276.261 usuarios concurrentes en Steam tras el lanzamiento. El dato ayuda a entender mejor la escala del fenómeno y explica por qué Pearl Abyss se mueve ya en una segunda fase: mantener viva la experiencia y responder con rapidez a las peticiones de su base de usuarios.

BlackSpace Engine como carta de presentación

Si algo ha acompañado a Crimson Desert desde su presentación ha sido el discurso técnico. Pearl Abyss ha apostado por impulsar el juego con su motor propietario BlackSpace Engine, una tecnología interna con la que el estudio ha buscado diferenciarse a nivel visual y sistémico. La compañía ha explicado que este motor permite reforzar elementos como la iluminación dinámica según el ciclo día-noche, la simulación del agua, el movimiento natural del cabello y la ropa mediante GPU, la niebla volumétrica y efectos avanzados de dispersión atmosférica.

La crítica y buena parte de los jugadores han puesto el foco precisamente en sus gráficos, en el nivel de detalle del escenario y en un sistema de combate diseñado para transmitir dinamismo e inmersión, dos conceptos que Pearl Abyss lleva tiempo repitiendo en su comunicación oficial y que aquí encuentran una traducción comercial bastante evidente.

Un mundo abierto que busca ir más allá del escaparate visual

También conviene detenernos en lo que propone el juego más allá de la espectacularidad técnica. Crimson Desert como una aventura de acción en mundo abierto que lleva al jugador por zonas salvajes, ciudades, ruinas y el misterioso Abismo, siempre con la idea de abrir camino entre combate y exploración. Esa mezcla de gran escala, narrativa heroica y libertad de movimiento ha sido, probablemente, una de las claves de su atractivo masivo.

Aquí Pearl Abyss ha jugado una partida importante. Veníamos de años en los que el género del mundo abierto ha vivido una enorme competencia, con jugadores cada vez más exigentes respecto al ritmo, la densidad de actividades y la sensación real de aventura. Crimson Desert necesitaba demostrar que no era solo un proyecto espectacular en sus tráileres, sino una experiencia con recorrido comercial sostenido. Superar ya los 5 millones de unidades vendidas sugiere que, al menos en términos de mercado, esa prueba se ha superado con nota.

La otra parte relevante del anuncio tiene que ver con el futuro inmediato del juego. Pearl Abyss ha adelantado que entre abril y junio llegarán nuevas actualizaciones centradas en responder a las demandas de la comunidad.