Fran Fuentes 20 MAR 2026 - 13:53h.

Directivos de la compañía coreana advierten a ElDesmarque que siguen teniendo planes para atraer y retener jugadores al MMO

La millonaria previsión del lanzamiento de Crimson Desert sólo en Steam

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Pearl Abyss está en boca de la inmensa mayoría de jugadores en estos momentos debido al lanzamiento de Crimson Desert. Un título que ha generado bastante división entre quienes lo aman y aquellos que esperaban algo completamente distinto. Sin embargo, la compañía coreana no se olvida de los fans que le han permitido adentrarse en el single player y que ha generado una espléndida comunidad online. Es por eso que no fallaron a su cita con los usuarios en el Voice of Adventures Europe 2026, evento dedicado a la comunidad de Black Desert Online celebrado en la ciudad de Sevilla.

El evento reunió a decenas de fans del exitoso MMORPG de fantasía que cumplió 10 años desde su lanzamiento en occidente. En este sentido, la compañía celebró la reunión periódica con su comunidad en un enclave magnífico y lleno de encanto. Como parte del festejo se organizaron diferentes juegos y actividades, sorteos, se presentó la skin de príncipe oscuro y se insinuaron los próximos pasos del videojuego online. Del mismo modo, Pearl Abyss no quiere olvidarse de los fans que les ha llevado a ser una compañía de éxito y que, de hecho, les ha permitido afrontar nuevos e ilusionantes retos como el lanzamiento de Crimson Desert.

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Es por eso que, en los días previos al lanzamiento, este evento resultó muy significativo, reafirmando la confianza en su exitoso multijugador y en la legión de usuarios que lo han mantenido a flote durante más de diez años. A pocos días del lanzamiento de Crimson Desert, este medio pudo hablar con varias figuras importantes de la compañía con motivo del evento de la comunidad.

La importancia de los nuevos jugadores para Jeseok Jang, dev de Black Desert

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Y es que también mantienen la confianza en seguir atrayendo nuevos jugadores a Black Desert. Jeseok Jang, director de Live Service de Black Desert Online y jefe de diseño en Pearl Abyss, lo explica en ElDesmarque: “Ese es el desafío más difícil, pero también el más importante. Creemos que ayudar a los nuevos jugadores a asentarse está, en última instancia, relacionado con preservar el valor de los veteranos. El ecosistema solo puede mantenerse si siguen llegando jugadores para quedarse. Por eso hemos reducido la barrera de entrada con sistemas como el servidor de temporada o la Academia Olvia”, reflexiona.

Y es que el lanzamiento del título multijugador no ha evitado que mantengan planes para seguir reteniendo nuevos jugadores en su MMO: “También somos cuidadosos con la estructura de recompensas y el diseño del contenido endgame, para que el esfuerzo de los veteranos y el prestigio que se han labrado no se vean disminuidos. Ambos grupos sostienen Black Desert, así que trabajamos continuamente en ese equilibrio”, reflexiona.

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Del mismo modo, Jeseok Jang explica que, tras diez años de actualizaciones y nuevo contenido, se hacía necesario establecer un sistema que redujese la frontera y ayudase a los nuevos usuarios a adaptarse: “Sentimos que la Academia Olvia es la estructura más adecuada para cómo está ahora mismo el juego. El volumen de contenido ha crecido enormemente, y creíamos necesario un sistema para ayudar a los jugadores a aprenderlo y experimentarlo de forma más estructurada”, reflexiona.

Lybee Park destaca la importancia de escuchar a la comunidad de Black Desert

Asimismo, Lybee Park, CEO de Pearl Abyss Europe, destaca en ElDesmarque el peso que tiene la comunidad en las decisiones que toman para mejorar el juego: “Gestionar el feedback en un juego vivo tan grande como Black Desert requiere disciplina, pero también cuidado. No solo recopilamos opiniones, también analizamos patrones, cambios en el estilo de juego y qué significan las preocupaciones de los jugadores. Eso sí, escuchar no significa reaccionar de manera impulsiva. Cada cambio debe seguir la línea de identidad de Black Desert”, reconoce.

En este sentido, la directiva de Pearl Abyss está muy en la línea de mejorar el juego, siempre y cuando se mantenga fiel a su esencia: “Interpretamos el feedback a través de nuestra filosofía de diseño y lo integramos para que fortalezca Black Desert, no para que lo transforme en otra cosa al azar. Nuestro objetivo es simple: escuchar con atención, actuar con intención y evolucionar sin perder quiénes somos”, sentencia.

De este modo, Pearl Abyss evidencia que tiene planes a medio y largo plazo con Black Desert. Sus palabras, a pocos días de que se produjera el lanzamiento de Crimson Desert, dejan claro que no piensan, ni por un momento, abandonar el multijugador online que les ha hecho grandes.