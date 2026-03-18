Juan Pérez 18 MAR 2026 - 13:24h.

Según un informe anclado a la wishlist en la plataforma de Valve

Crimson Desert expone los drops de Twitch con recompensas para dos semanas

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La irrupción del análisis de datos en el mundo de los videojuegos deja al descubierto píldoras informativas como las cifras de ventas estimadas para videojuegos como Crimson Desert de cara a su lanzamiento este jueves. El mundo abierto creado por Pearl Abyss es uno de los juegos más sonados del primer trimestre de 2026 con muchas expectativas, y según los primeros reportes todo apunta a un arranque millonario a la espera del descubrimiento definitivo del gameplay por parte de la comunidad.

El analista en mercados y videojuegos Rhys Elliot, actualmente en IGN, BBC y The Guardian, pone encima de la mesa los primeros datos de la preventa de Crimson Desert en Steam tras las primeras sensaciones. Con el asterisco de entrar en el entramado de la plataforma de Valve, el especialista desvela unas 400.000 copias vendidas antes del lanzamiento de este 19 de marzo con una repercusión directa de más de 20 millones de dólares de beneficios.

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Con la precarga activada desde el día de ayer, Crimson Desert es uno de esos interrogantes envueltos en hype que marca una temporada de juegos a la espera de la llegada de Pragmata y Saros en los dos próximos meses. Por eso los datos de AlineaAnalitycs de las últimas horas son tan interesantes en un mercado donde los indies como Mewgenics y Slay the Spire han roto todas las previsiones.

Según el informe el 10% de las ventas de Crimson Desert llegaron en las últimas 24 horas, lo que significa que el desembarco del juego con las últimas horas de actualidad funciona. Con la curiosidad por las nubes con los más de 3.000.000 millones de jugadores asegurados dentro de la wishlist del juego, las estimaciones hablan de que más de 2,2 millones parten de Steam lo que se traduce en un impacto grande si todo acompaña. Y ese dato es fundamental porque el desglose de la explicación habla de que sólo un 6-7% de los jugadores entran en una compra de un título de ese precio una semana después de su lanzamiento.

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La comparativa dice que Crimson Desert puede superar el arranque de Kingdom Come: Deliverance II y Expedition 33 en el ciclo inicial donde uno consiguió 5.2 millones y el otro 2.4 millones. Aún así el largo plazo de estos dos juegos denotan un triunfo extremo hasta rozar los 100 millones en el primer caso y superarlos por poco en el segundo (95.5M $ y 101.3M $) sólo en los beneficios de Steam.

Las estadísticas casan con las expectativas del juego en los listados oficiales de Steam, porque la clasificación interna de los juegos deseados coloca a Crimson Desert como el tercero, y el primero con lanzamiento próximo. Actualmente Deadlock y Light no Fire son los únicos con un estatus superior en el baúl de Valve, pero los dos primeros ni siquiera tienen fecha de salida por lo que es una forma de asegurar el primer puesto para el título de acción.

Independientemente de que los datos no son exactos, hay dos detalles a seguir a sabiendas de los beneficios que puede conllevar el lanzamiento del juego para Pearl Abyss. Esta es la primera muestra no oficial pero sólo encierra las supuestas estadísticas internas de Steam por lo que no incluye los extras de las futuras ventas en consolas. La segunda es menos posible pero los refunds son algo habitual en el mundo de los videojuegos, por lo que hay una excepción subrayada al lanzamiento del juego.