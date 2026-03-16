Crimson Desert expone los drops de Twitch con recompensas para dos semanas

Juan Pérez 16 MAR 2026 - 13:36h.

Ocho premios para las dos primeras semanas sólo en visionados

Crimson Desert desvela su mundo y su historia en un nuevo tráiler de 15 minutos

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La última onda expansiva de Crimson Desert para enfocar su lanzamiento global es un acercamiento a Twitch para colocar drops en distintos creadores de contenido para preparar un envoltorio mucho mayor. El acercamiento a la lluvia de regalos durante dos semanas es otra de las sorpresas de Pearl Abyss para complementar la llegada del RPG a gran escala con algo más que un pan bajo el brazo.

Crimson Desert pide sólo ocho horas para recibir hasta 12 recompensas extraordinarias a la hora de afrontar la aventura, un baúl de premios enlazado a los Twitch Drops con una estructura dividida por semanas. Con entregas escalables desde el lanzamiento del título, el lote deja entrever un aperturismo completo para llegar al principio de la aventura mucho más preparado. El listado pasa por entender cómo serán las dos primeras semanas de drops.

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Semana 1 de los Twitch Drops de Crimson Desert

Aunque no hay fechas ni horarios oficiales, es fácil imaginar que cualquier streamer con emisión de Crimson Desert va a tener activados los drops, y la primera semana debe empezar el 19 de marzo con el lanzamiento oficial. Estos son los objetos iniciales básicos y extras a descubrir en los primeros días con la obligatoriedad de horas exacta.

Carne estofada modesta x10 – 1 hora

Linterna de explorador azul – 1 hora

Pendiente de explorador azul – 2 horas

Collar de explorador azul – 2 horas

Anillo de explorador azul – 2 horas

Escudo de explorador azul – 3 horas

Capa de explorador azul – 5 horas

Armadura de explorador azul – 5 horas

Sombrero de explorador azul – 5 horas

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Las monturas para la semana 2

Desde derrapar con un caballo a montar dragones, Crimson Desert ofrece posibilidades muy locas desde el gameplay y el primer vistazo está en este cofre de tres recompensas para la segunda semana. Estribos de explorador azul – 1 hora

Testera de explorador azul – 2 horas

Silla de montar de explorador azul – 3 horas

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Los horarios de lanzamiento de Crimson Desert

La base para llegar al os premios es tener el juego y sobre todo conocer el calendario exacto para estar preparado, primero con la precarga del martes 17 de marzo y el lanzamiento del jueves 19. En España llega Crimson Desert a 22.00h. en consolas mientras que en Steam llegará dos horas más tarde. Esta es la composición del reloj global para el resto de países hispanohablantes.

22.00h. España.

15.00h. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua.

16.00h. Colombia, Ecuador, Panamá y Perú.

17.00h. Bolivia, Chile, Cuba, Paraguay, Puerto Rico, Rep. Dominicana y Venezuela.

18.00h. Argentina, Brasil y Uruguay.

Hasta el jueves hay tiempo de ver si hay algún bloqueo concreto para tener el listado de streamers oficial o, si todos los jugadores van a tener drops. Crimson Desert apunta a ser uno de los juegos con más destellos en esta primera mitad de 2026 por todo lo que promete, por lo que las cifras de los primeros días pueden marcar el futuro de lo nuevo de Pearl Abyss.