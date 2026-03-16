El doble anuncio de The Wolf Among Us, un secreto a voces

Juan Pérez 16 MAR 2026 - 11:23h.

El chivato de la página web del estudio que hace la secuela deja pistas definitivas

El guion oculto de The Wolf Among Us 2 escrito por los creadores de Dispatch

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La unificación de investigaciones alrededor de The Wolf Among Us pasa de un sencillo reporte en Reddit a un descubrimiento mucho mayor que va desde el remaster del juego original a la composición de una secuela creada por un estudio argentino. Sin el puzle completo pero con suficientes piezas, las comprobaciones apuntan al Trick Studio como referentes de un proyecto que puede moldear no sólo la franquicia sino convertirla en algo mucho mayor a partir del próximo año.

En la lista de los juegos más esperados de 2026 puede estar un título de 2013, pero hay que sacar la lupa. El trabajo de Press Over primero y MP1st posteriormente dejan un mapa de posibilidades tras la filtración de imágenes de lo que puede ser The Wolf Among Us en la generación actual. La oficina de Ichabod Crane, su escritorio en primer plano y el menú del juego son las únicas tres pinceladas encontradas con un soporte muy borroso que adelanta un reinicio en Unreal Engine 5 para avivar la llama en plena explosión de la aventura narrativa tras el éxito de Dispatch.

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La primera reacción es la de imaginar un salto a la última generación porque actualmente el título de Telltale Games no tiene versión nativa en PS5 ni Xbox Series X|S, aunque no se descarta una versión optimizada para Nintendo Switch 1/2. Aún así hay más huellas en la página web del estudio argentino Trick Studio, ya que hasta hace unos días había dos proyectos en marcha datados del mes de marzo, y uno de ellos utilizaba como placeholder (de manera muy torpe) una imagen de The Wolf Among Us 2, y la otra tenía una etiqueta que narraba la adaptación del primer título.

Aunque esa versión se ha eliminado de la web, los archivos han volado como la pólvora por internet desvelando uno de los misterios de la serie a pesar de tener alguno más presente. Por ahora las investigaciones hablan de un anuncio a finales de 2026 para desvelar la secuela a lo largo de 2027, pero no hay nada en relación al port del primer juego. Aún así lo lógico es preparar a la comunidad para impulsar a nuevos descubridores con el título original antes de darle voz a la secuela.

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Eso significa que mediados de año con el Summer Game Fest en el horizonte puede ser uno de los mejores momentos para dar la noticia junto a la fecha de The Wolf Among Us pronto en consolas para así acumular hype con la secuela. Por eso no es difícil de imaginar el juego para el último trimestre del año a sabiendas de la falta de títulos de este año en el entorno de GTA VI.

Por ahora el rastro es oficial pero no hay ni una coma confirmada por Telltale Games, que guarda con celo su noticia para dar uia relativa sorpresa a la comunidad con el paso de los meses. Además cuadra todo no sólo por las imágenes oficiales o por las investigaciones de los medios mencionados, porque Trick Studio ya colaboró con la compañía en The Expanse: A Telltale Series, por lo que esto es una demostración más del apoyo antes de llegar al anuncio definitivo en los meses venideros.