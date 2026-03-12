Los horarios definitivos de Crimson Desert: precarga y lanzamiento

Juan Pérez 12 MAR 2026 - 17:51h.

Pearl Abyss revela el elenco de voces de Crimson Desert en un nuevo vídeo 'making-off'

Crimson Desert tiene uno de los techos más altos de la industria en este 2026 por guardar la promesa de ser una de las propuestas de mundo abierto más grandilocuentes de las vistas en los últimos años. El estreno este 19 de marzo tiene horarios definitivos tanto para la precarga oficial como para el lanzamiento de este RPG que plantea dragones, un combate físico con suma complejidad y un mundo tan vasto que es mejor no buscar límites de duración.

El giro de 180 grados de Pearl Abyss para convertir Crimson Desert en una aventura en solitario es un cambio radical con respecto a la previsión de 2019 donde todo apuntaba a una precuela de Black Desert Online. Ahora la luz aparece en el horizonte como una experiencia que quiere rivalizar con los grandes estudios desde el single-player para darle espacio a la historia de Kliff Macduff junto a su grupo de mercenarios.

Con un motor gráfico propio de hasta siete años de desarrollo, el despertar de Crimson Desert es la referencia gráfica para convertir el mundo de Pywel en algo único. De primeras asusta por la grandilocuencia de mecánicas y sobre todo de un universo con regiones gigantescas, tanto es así que se hizo muy viral un análisis previo donde un analista había jugado unas 50 horas sin salir de la región inicial. Y eso es sólo el anticipo de todo lo que quiere ser este Action-Adventure.

Los horarios de salida de Crimson Desert

La precarga y el lanzamiento en PS5 y Xbox Series tienen el mismo horario con dos días de diferencia, primero el 17 de marzo y dos días después, la salida al mercado de Crimson Desert el 19 de marzo. En España el timing pasa por las 19.00h. como punto de partida, y esta es la hora exacta para los países de habla hispana.

22.00h. España.

15.00h. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua.

16.00h. Colombia, Ecuador, Panamá y Perú.

17.00h. Bolivia, Chile, Cuba, Paraguay, Puerto Rico, Rep. Dominicana y Venezuela.

18.00h. Argentina, Brasil y Uruguay.

El caso de Steam es diferente porque es a las 00.00h. en España con un horario algo más retrasado en todas las regiones, sólo dos horas más a lo establecido en consolas.