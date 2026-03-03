Fran Fuentes 03 MAR 2026 - 22:09h.

La nueva 'skin' forma parte de los numerosos festejos por su aniversario

Pearl Abyss revela el elenco de voces de Crimson Desert en un nuevo vídeo 'making-off'

Pearl Abyss afronta un 2026 muy especial, no solo por el inminente lanzamiento de su RPG single-player Crimson Desert, que ya pudimos probar y nos dejó con ganas de más, sino también por el décimo aniversario del lanzamiento de Black Desert Online. Para conmemorarlo, la desarrolladora coreana ha preparado un amplio abanico de festejos y eventos para todos sus fans, aunque con especial mimo a sus usuarios más acérrimos. Así las cosas, el título ha anunciado las principales novedades y actividades previstas para las próximas semanas. Y es que diez años van para mucho, por eso la compañía asiática ha querido poner en valor la trayectoria del MMO y detallar el calendario de celebraciones, tanto dentro como fuera del juego. Una de ellas es la inclusión de un nuevo atuendo, el 'Black Prince' o Príncipe Oscuro.

En PC, el aniversario llega acompañado de una batería de eventos centrados en recompensar la actividad de los jugadores. Habrá recogida de sellos con misiones y actividades diarias que permitirán canjear objetos especiales, además de distintos periodos de “Hot Time” con un 1000% extra de experiencia de combate. A ello se suman concursos creativos de capturas de pantalla, fan art y vídeos cinemáticos, con premios de hardware y recompensas vinculadas al propio juego. En consolas, donde se cumplen seis años desde la introducción del cross-play, también habrá un mes completo de actividades con recompensas por inicio de sesión, jefe especial de aniversario y bonificaciones de experiencia.

De las facilidades de la Academia Olvia al tono oscuro e intimidante del Dark Prince

Otro de los anuncios destacados fue el regreso del torneo Master Class 2026, la competición PvP uno contra uno, que busca coronar al mejor jugador de cada clase en igualdad de condiciones, eliminando diferencias de equipo. Las finales se celebrarán en abril y se retransmitirán por regiones, con recompensas exclusivas y títulos especiales para los campeones. Además, se presentó la Academia Olvia, un sistema pensado para acompañar a los jugadores que ya han superado la experiencia de temporada y quieren profundizar en aspectos como la progresión de equipo, las zonas de farmeo o las profesiones. La academia ofrecerá recompensas propias y un enfoque más estructurado para quienes buscan optimizar su avance.

Más allá del calendario de eventos, el gran protagonista del encuentro fue el nuevo atuendo Dark Prince, anunciado para todas las clases jugables. Su presentación en directo fue uno de los momentos más comentados de la jornada y provocó una reacción inmediata entre los asistentes, que respondieron con entusiasmo ante un diseño que apunta a convertirse en uno de los más populares del juego. Sin duda, fue el anuncio que más ruido generó en un aniversario cargado de contenido y guiños a la comunidad.