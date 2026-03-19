Fran Fuentes 19 MAR 2026 - 16:16h.

Junto al ritmo narrativo, que deriva del primer motivo, son las dos críticas más repetidas en redes sociales

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El lanzamiento de Crimson Desert no ha generado lo que muchos habrían esperado. Y es que las expectativas en torno al juego desarrollado por Pearl Abyss eran máximas. A nosotros nos ha gustado mucho y así lo expresamos en el análisis. Nos ha parecido que su mundo está lleno de vida, secretos y que la gran cantidad de mecánicas que tiene ofrecen muchas posibilidades distintas a los usuarios para interactuar con dicho mundo. Sin embargo, también advertimos de que el título acarrea varios problemas que son los mismos que la gente, en su mayoría, está criticando. Y son, fundamentalmente, tres.

La primera de ellas es la excesiva simpleza de sus misiones. Y es que, si bien algunas están bien diseñadas, el título abusa de las clásicas misiones de "recadero", encargos y tareas propias de juegos MMO. Busca metales y madera para el herrero, llévale este trozo de tela a la esposa de un hombre que ha tenido un accidente con su carreta... ese tipo de misiones son constantes, y también aparecen durante la trama principal. Muy al principio, de hecho, te piden que recojas los encargos de un tablón de anuncios y que los cumplas para continuar con la trama.

Derivado de este primer problema llega el segundo: el ritmo narrativo. Este tipo de misiones de recadero no solo son poco imaginativas, sino que además no te cuentan nada ni sirven para avanzar en la trama. No son divertidas y tener que hacerlas de manera obligatoria para que la historia principal siga su curso es una manera artificial de frenar el curso del relato. Y es que en más de una ocasión el título te calza varias misiones de este tipo justo después de hacer alguna misión interesante o que te hace sentir que progresas en la historia.

El tercer y último problema está en el mapeado de los controles. A veces sientes que está un poco a contramano. Y es que, para casi cualquier interrupción, es necesario pulsar el botón L1 del mando. Cuando tu personaje apunta o enfoca hacia otro NPC, solo entonces podrás interactuar con él. Del mismo modo, te describen el apuntado como necesario para la acción de saltar, que es en el botón cuadrado/X del mando. Sin embargo, tras jugarlo durante bastantes horas no es tan necesario. Se hace recomendable, eso sí, en momentos de plataformeo donde necesitas precisión para no equivocarte en el salto.

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Esta es una de las decisiones distintas, pero también lo es que para correr necesites pulsar repetidamente el botón X/A en lugar de pulsando el joystick izquierdo. Esto también sucedía en un juego como The Legend of Zelda: Breath of the Wild, y, este, al igual que aquel, lo hacía para gestionar la estamina. El tema es que este juego lleva a cabo tantas mecánicas y magias que Pearl Abyss se ha visto obligada a tomar alguna decisión impopular. Aunque esto no habría sido un problema si el título te hubiese permitido remapear los controles desde el principio.

Estas son, fundamentalmente, la mayoría de críticas que se han podido leer sobre Crimson Desert a lo largo de hoy, día de su lanzamiento. Aunque los controles son, quizá, el menor de los problemas, ya que la memoria muscular se te acostumbra cuando llevas jugando un rato.