Fran Fuentes 30 MAR 2026 - 08:45h.

Pearl Abyss trabaja a destajo para corregir los aspectos más criticados durante el lanzamiento

La famosa ballena de Crimson Desert, el límite fronterizo intraspasable

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Pearl Abyss se ha tomado sumamente en serio el feedback de los jugadores de Crimson Desert, su nuevo y ambicioso mundo abierto para un solo jugador. Y es que la comunidad consideró que, desde su lanzamiento, el juego tenía algunos problemas que entorpecían la experiencia. Pues la desarrolladora coreana se ha puesto manos a la obra, ha puesto la maquinaria a funcionar y ha corregido decenas de aspectos, tanto a nivel de jugabilidad como técnicos y de rendimiento. Tanto es así que la semana pasada publicaron dos actualizaciones mastodónticas con apenas cinco días de diferencia, lo que ha sorprendido mucho a los usuarios por el enorme trabajo realizado.

Y es que apenas el 23 de marzo Pearl Abyss lanzaba el parche 1.00.03, en la que ya se corregían múltiples aspectos y se balancearon otros. Pero es que el 29 de marzo anunciaron la actualización del título a su versión 1.01, y contenía otra enorme cantidad de asuntos arreglados, en ambas fechas, tanto para la versión de PC como en consolas. Algo que ha sorprendido mucho a los usuarios, que ya se cuentan por más de tres millones después de que la desarrolladora anunciara haber superado esa cifra de ventas la pasada semana. Todo un éxito que ha ido mucho más allá de lo previsto en Steam.

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Qué corrigen las actualizaciones de Crimson Desert

Entre los cambios más palpables destaca una mejora general del ritmo de juego y la accesibilidad. El viaje rápido ahora es más ágil y cuenta con más puntos de teletransporte, mientras que acciones básicas como talar, minar o cocinar se han simplificado para reducir fricción. También se han añadido funciones muy demandadas como el almacenamiento privado, mayor capacidad de inventario, opciones de “guardar todo” y una interacción más fluida con NPCs.

En combate, uno de los apartados más criticados, se han aplicado ajustes relevantes. Pearl Abyss ha rebalanceado enemigos y jefes, reduciendo la dificultad en las primeras horas y afinando encuentros concretos como T’rukan o Kearush. Además, se ha mejorado la respuesta de los controles, reducido el consumo de resistencia en múltiples acciones y hecho más claros los sistemas de debilidades, parry y aturdimiento, lo que impacta directamente en la sensación de combate.

La inteligencia artificial también recibe mejoras, con enemigos y animales mostrando comportamientos más naturales, mientras que se han corregido errores que afectaban a combates, animaciones y situaciones absurdas, como jefes que huían en exceso o ataques que no se aplicaban correctamente.

En el apartado técnico, las consolas reciben especial atención. Se ha reorganizado la configuración de 120Hz en PS5 y Xbox, priorizando estabilidad a 60 FPS por defecto y ofreciendo opciones según el hardware del jugador, además de añadirse un modo de salida 4K fija en PS5. También se han corregido numerosos problemas de rendimiento, cierres inesperados y errores gráficos relacionados con tecnologías como DLSS o FSR. Por último, la actualización 1.01 introduce mejoras de calidad de vida adicionales, como nuevos monturas invocables, menor consumo de resistencia al planear y correr, mejor control del movimiento, uso de equipo en el aire o un modo foto más completo.

Junto a todo esto, el estudio ha abordado otros asuntos menos palpables para el jugador pero igualmente importantes, en el área de estabilidad general, interfaz, localización, detección de hardware, scripts de misiones y correcciones internas que contribuyen a una experiencia más sólida.

Nos habían dicho, durante la entrevista que tuvimos con ellos, que siempre escuchaban a sus fans y trataban de hacer la experiencia más cómoda para todos ellos, pero no nos imaginábamos que se lo iban a tomar tan en serio. En conjunto, estos dos parches reflejan un esfuerzo notable por parte de Pearl Abyss para pulir Crimson Desert a gran velocidad, con cambios que afectan directamente a la jugabilidad y a la experiencia del usuario desde las primeras horas. Sin embargo, estamos seguros de que no se quedarán ahí y seguirán trabajando hasta que consideren.