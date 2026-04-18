Los 3 juegos de Steam que puedes conseguir gratis para toda la vida

Juan Pérez 18 ABR 2026 - 09:33h.

Una cuenta atrás para conseguir tres juegos con unos clics

Steam cambia las normas de sus reseñas para facilitar las compras

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En la avalancha de juegos con las aspiraciones de ser el nuevo Graveyard Keeper en Steam con un trasvase a la gratuidad hay cada vez más espacios para impulsar estudios, secuelas o títulos sin el éxito deseado. Por eso la variedad en géneros como el terror, la estrategia o el beat'em up dejan tres opciones para ejecutar el free-to-keep en los próximos días y así ampliar la biblioteca de Steam.

El silencio desde hace meses con la nueva consola de Valve deja demasiadas dudas sobre el futuro de la consola, pero la plataforma funciona a la perfección incluso con el refuerzo de los gratuitos. En una escala diferente a las entregas de Epic Games, el músculo de Steam está en las ofertas pero también hay una ventana de oportunidad en videojuegos que cambian puntualmente a una compra gratuita para tener el título para siempre si llegas a tiempo, y estos tres son los casos más claros de las últimas horas.

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Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager

Los roles invertidos son cada vez más comunes y hace unos años Legend of Keepers activó esa idea para colocar al jugador como el jefe de la mazmorra que los héroes deben superar. Este roguelite repleto de estrategia y gestión de mazmorras pasa por colocar trampas y contratar monstruos para darle una misión a la hora de complicar el avance de los personajes.

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La razón de colocarlo gratis es similar al caso de Graveyard Keeper, porque también se quiere promocionar un juego nuevo que en vez de una secuela es un spin-off. En este caso los chicos de Goblinz Studio van a sacar un nuevo juego denominado Infamous Keepers que está en el mismo universo de Legend of Keepers, un extra para conseguir el aval definitivo en lista de deseados y futuras ventas.

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Es una propuesta muy Darkest Dungeon pero con la implementación de la gestión los recursos, porque nosotros no peleamos simplemente, ponemos todos los elementos para unificar la acción. El extra cooperativo, la gestión de los personajes y el toque de humor integrado en esa acción con parte del guion es sintomático, porque hay espacio incluso para integrar huelga de monstruos o evaluaciones para destrozar protagonistas.

Stickman Killing Zombie

La aventura del stickman sigue activa con centenares de títulos y en este caso aparece envuelto en un 2.5D de acción y beat'em up en un mundo poscapocalíptico. Sólo hay que sobrevivir, sin más, porque los zombies van a tirarse encima mientras las armas y las habilidades son la solución para ampliar el tiempo.

Con la sencillez del estilo, el dinamismo es la base de todo cuando la pantalla se llena de enemigos verdes que te impiden ver no sólo el bosque, sino cualquier espacio como sucede con este tipo de juegos réplica de Vampire Survivors.

Uncanny Tales: Cold Road

El terror psicológico tiene espacio con Uncanny Tales: Cold Road, el primer capítulo de una antología con más piezas por descubrir. En este caso la historia presenta a una mujer que tras un accidente de coche, busca refugio en un entorno nevado difícil de asumir. Aunque pueda parecer otra cosa en su puesta en escena, el miedo es una base tangible lejos de lo sobrenatural.

El enfoque es entrar en una atmósfera compleja para vivir la primera persona con un terror realista, y sorprende porque el juego acaba de cumplir un año de vida por lo que este es un plus promocional puntual. Está disponible para comprar gratuitamente hasta el 20 de abril, una propuesta enfocada a modo de película que puede valerte como un extra de tensión para una tarde.