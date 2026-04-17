Slay the Spire 2: todos los cambios de balance de la 1ª gran actualización

Juan Pérez 17 ABR 2026 - 09:56h.

Cuatro de los cinco personajes reciben cambios en estilo o cartas propias

Slay the Spire 2 no duda en usar el Paint sin perder el brillo del éxito

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El acceso anticipado de Slay The Spire 2 demuestra su denominación de origen con la primera gran actualización tras semanas de pruebas donde no todo lo que se ha adelantado llega ahora al juego oficial. De las múltiples pruebas en la beta no todo aparece en la v0.103.1 ahora disponible en Steam con el primer balance directo al gameplay para todos los millones de jugadores.

Las partidas de Slay the Spire 2 mantienen la esencia pero van a ser algo diferentes a partir de ahora gracias al trabajo continuo con la comunidad y los testers, sobre todo por los buffs a las reliquias en las tiendas y modificaciones vitales en las cartas. En cuanto a los cambios generales el más sonado es que las reliquias ahora van a costar 25 de oro menos que hasta ahora, pero las que generan oro no aparecen en la tienda. Es uno de los movimientos más radicales porque seguramente se han dado cuenta de que muy poca gente va a por ellas para centrarse en las cartas.

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En el nivel de Ascensión 6 para los más viciados, habrá menos lugares de descanso mientras que la posibilidad de eliminar cartas en el comerciante ahora será más caro para impulsar la dificultad. También se ha mejorado la generación del mapa así como un detalle para el reinicio de las partidas, porque al retomar una partida tras actualizar el juego, si hay una carta obsoleta en el mazo, ahora se sustituye por una carta de estado provisional para robar una carta y eliminarla del mazo posteriormente.

En cuanto a los personajes, todos reciben un cambio más o menos significativo en el gameplay:

El Blindado se ha moldeado para ser algo más decente en la supervivencia, así como para potenciar sus sinergias con agotar. De hecho se han rediseñado cartas como Dominar, Esperar pelea, Despecho y Avivar, mientras que Forcejeo ha sido eliminada. El extra es una nueva carta denominada 'Aún no', una habilidad de Coste 2 que cura 10 (13) PV y se agota.

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Por su parte La Silenciosa ahora genera dagas en su carta 'Filo de Tinta', mientras que acrobacia pasa de común a poco común por lo que será más difícil llegar a ella en el early. En el Regente cambian dos cosas, la carta Arsenal ahora otorga Fuerza basada en cualquier carta creada, no solo en las Incoloras mientras que la reliquia Regalita ahora otorga Bloqueo por cualquier carta creada.

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El caso de la Nigromante recibe un rediseño en Tiempo Prestado y pasa a ser 'Poco común - Coste 1 - Habilidad | Gana 4(6) de energía. Las cartas cuestan una energía adicional este turno". Ha sido uno de los cambios más polémicos y al final se ha ajustado, ahora no es gratuita pero tiene un beneficio más alto. A priori debe funcionar a la perfección con su build de robo. El caso del Defectuoso es el más diferente porque apenas ha recibido ajustes menores.

Con respecto a las entregas iniciales de la partida, la gran ballena Neow ahora tiene 5 nuevas reliquias que ofrecer en las bendiciones:

Tableta pesada: Elige 1 de 3 cartas Raras para añadir a tu mazo. Añade 1 Lesión a tu mazo.

Elige 1 de 3 cartas Raras para añadir a tu mazo. Añade 1 a tu mazo. Talismán de Neow: Mejora 1 de tus Golpes y 1 de tus Defensas .

Mejora 1 de tus y 1 de tus . Huesos de Neow: Al recogerla, gana 2 reliquias de Neow aleatorias. Añade 1 Maldición aleatoria a tu mazo.

Al recogerla, gana 2 reliquias de Neow aleatorias. Añade 1 aleatoria a tu mazo. Funda de viales: Al recogerla, gana 1 ranura de poción y obtén 2 pociones aleatorias.

Al recogerla, gana 1 ranura de poción y obtén 2 pociones aleatorias. Botas aladas: Puedes ignorar las rutas al elegir las siguientes salas hasta 3 veces.

El resto de las modificaciones están relacionadas al arte, los efectos y las modificaciones de la interfaz. Mega Crit aclara que los artistas siguen trabajando para generar efectos en cartas, reliquias y enemigos, ya que algunos han recibido animaciones y efectos VFX para movimientos y contadores de energía. También se han implementado un sistema de insignias, marcadores renovados para los amigos de Steam, una puntuación más clara en las estadísticas y un modo fobia añadido para jugadores con miedos concretos que puedan configurar partidas a su gusto.