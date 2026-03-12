El combo más roto de Slay the Spire 2, una cadena de daño infinita

Juan Pérez 12 MAR 2026 - 14:13h.

Sorprender que una de las tácticas más fuertes sea del Blindado

Slay the Spire 2: los 6 consejos fundamentales para perfeccionar el juego

Compartir







La búsqueda de combos en las primeras horas de juego de Slay the Spire 2 genera un millón de posibilidades enfrascadas en los dos nuevos personajes, pero uno de los tres originales guarda un ataque infinito. A pesar de ser el más fácil de jugar y la opción principal, el Blindado guarda tras de sí una estrategia increíble que permite un daño brutal sin apenas gastar energía gracias sencillamente a una carta y a una reliquia.

Los más de 560.000 jugadores recurrentes de Slay the Spire 2 desde su lanzamiento guardan builds tan diversas como las oportunidades que refleja el juego, y una de ellas sale a la luz por estar muy, muy rota. En la lucha por superar el décimo piso, una caja de música y un aullido son suficientes para generar un daño en área extremo con un bucle definitivo, el gran dilema es que no es ni mucho menos fácil llegar a ello.

PUEDE INTERESARTE Absolum, un roguelike inagotable del que otros deben aprender

La estrategia pasa por descubrir lo más rápido posible la reliquia 'Caja de música' (Music Box) que permite crear una copia etérea del primer ataque que se juegue cada turno. La estrategia se cierra sencillamente con una carta, 'Aullido del más allá' (Howl from Beyond), un ataque que hace 21 de daño en área y al inicio del turno se juega desde la pila de cartas agotadas. El primer uso desemboca en un círculo vicioso donde la carta siempre se juega de manera gratuita al inicio de cada turno de ese combate. La gracia está en que no hace falta ni siquiera jugar la carta para generar el combo, porque la copia etérea se va a las cartas agotadas (que no descarte) y al no usarla, genera un uso automático.

La búsqueda de combos parecidos con la reliquia no es exclusiva del Blindado porque con El Regente se puede utilizar también, aunque es mucho menos poderoso. La mezcla de la caja de música con Bombardment genera el mismo fin al recuperar una carta como ataque desde la pila de agoatadas, pero en este caso sólo hace 18 de daño a un personaje.

PUEDE INTERESARTE BALL x PIT, todo lo que un roguelike quiere ser en pos de la rejugabilidad

Cómo conseguir rápido una reliquia concreta en Slay the Spire 2

El descubrimiento de cartas en Slay the Spire es bastante complejo durante la partida, pero más aún lo es llegar a una reliquia deseada debido a la aleatoriedad. Aún así hay opciones para aumentar las posibilidades de conseguir una reliquia concreta como entrar en todas las tiendas y hacer todos los eventos de interrogantes del mapa. De hecho al comprar reliquias en la tienda, preferiblemente las normales, eso las quita de la lista para ofrecer otras posteriormente, por lo que es un skip muy interesante.

Esa búsqueda agresiva de los cofres y el enfrentamiento obligado contra todos los bosses que sueltan reliquia es la forma más sencilla de acabar con la deseada, aunque en el camino hay muchas derrotas aseguradas.

Actualmente hay muchas builds en la escena presentes en diversidad de runs hasta encontrar la mejor manera de ascender, pero desde el equipo de desarrollo no hay miedo a balancear el juego. Por ahora no hay nada especialmente roto hasta el punto de no permitir la jugabilidad por estar demasiado fuerte, pero el apellido del early access ayuda precisamente a estar el tiempo necesario jugando con los ajustes de equilibrio. De hecho el impulso de las ventas le da mucha libertad a Mega Crit para tirar del feedback de millones de jugadores hasta llegar al punto exacto.