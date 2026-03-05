Juan Pérez 05 MAR 2026 - 12:25h.

De primeras va a estar disponible sólo en Steam

Reigns: The Witcher, la reinvención de la sencillez junto a Geralt y Jaskier

El pozo de horas de Slay the Spire 2 tiene la alarma puesta para la tarde del 5 de marzo con todos los ingredientes para ser uno de los indies de 2026 a pesar de llevar el apellido del acceso anticipado. La promesa de la ampliación del contenido con las ganas de tomar un juego con múltiples meses de retraso conjuga de nuevo el deckbuilding con el combate por turnos con una premisa envuelto en el famoso roguelite repleto de novedades.

La primera promesa de los desarrolladores de Slay the Spire 2 es que el juego ya en el early access tiene mucho más contenido que la primera entrega a pesar del paso de los años. No es sólo un lavado de cara, un cambio de mecánicas o un intercambio de personajes, es una reconstrucción para mantener la base y elevar las aspiraciones desde la exploración a las formas de jugar, y no sólo por la introducción del multijugador sino por los detalles adelantados.

Con la promesa de estar 1-2 años de acceso anticipado para pulir el juego lo suficiente hasta equilibrar el meta, un espacio similar al del primer juego, la eficiencia del nuevo motor va a generar soluciones más rápidas. De ahí nace la creencia de que esta versión de salida puede ser muy certera dentro de lo que suele ser habitual en un juego que no sale completo, porque hay final, personajes, mecánicas y estilos, lo que pasa es que se va a pulir hasta tener el título perfeccionado gracias al feedback de la comunidad.

Una de las mejores noticias de lanzamiento es el apoyo confirmado en la comunidad para construir mods en paralelo al juego después de ver la aceptación que tuvo ese mismo movimiento en el título base. Downfall es un DLC creado por los fans que ha llegado tan lejos, que hasta Mega Crit lo ha aceptado como propio incluyéndolo en los foros oficiales de la página de Steam, por lo que ahora ese espacio va a ser incluso más relevante para crear personajes, cartas y nuevas mecánicas.

Steam es el único soporte de Slay the Spire 2

El early access deja a Mega Crit con una sola plataforma de lanzamiento hasta pulir el juego pero dentro de Steam, estará disponible en Windows, Linux y MAC. Obviamente es un perfil perfecto para jugar en consola de mano, por eso la Steam Deck está entre los soportes aceptados.

Los Horarios del estreno de Slay the Spire 2

La estabilidad global en los lanzamientos de Steam deja la salida del roguelite a las 19.00h. en España mientras que este es el listado completo del horario en el resto de países hispanohablantes.

España : 19.00h.

: 19.00h. Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y El Salvador: 12:00h.

12:00h. Cuba, Ecuador, Colombia, Perú y Panamá: 13.00h.

13.00h. Bolivia, Puerto Rico, Rep. Dominicana y Venezuela: 14:00h.

14:00h. Chile, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay: 15:00h.

El cooperativo online, exclusivo eso sí para los amigos de Steam, es la rama para disfrutar del juego desde otra perspectiva sin el matchmaking online. Un espacio diferente para echar horas y horas de partidas que no tienen fin desde esta misma tarde.