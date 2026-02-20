Juan Pérez 20 FEB 2026 - 09:39h.

El coop llega hasta a cuatro jugadores

La vida adulta deja de tener sentido tal y como la conocemos por culpa de Slay the Spire 2, ese pozo de horas convertido en vicio jugable que presenta su acceso anticipado de manera oficial el 5 de marzo. Mega Crit plasma definitivamente su propuesta después de algún retraso con la gran novedad del cooperativo para sostener uno de los grandes títulos anclados al roguelike con deckbuilding y combate por turnos, y lo hace por la puerta grande.

Slay the Spire 2 viaja 1.000 años al futuro en su narrativa para reescribir el juego desde cero con un nuevo motor (Godot) y las aspiraciones de ser tan viral como el juego salido en 2017. Casi una década después las posibilidades son ahora mucho mayores, sobre todo por las posibilidades actuales con nuevos personajes, mecánicas, palabras claves y una partida online entre colegas que puede durar horas entre las hordas del rogue.

Las opciones de combate pasan por cuatro o cinco personajes iniciales, entre los que están el soldado de hierro y la silenciosa, aunque ambos presentan uns et de cartas totalmente nuevos, además de un aspecto visual renovado. Las dos apuestas para complementar el combate con más protagonistas son The Necrobinder y The Regent. La primera, es una nigromante con solo 35 puntos de vida que está acompañada de una mano esquelética con sus propios atributos de salud, de ahí el ajuste del personaje. Por su parte el regente es una especie de alienígena con pose arrogante que utiliza un nuevo recurso: las estrellas. Cnn ellas puede transformar cartas en esbirros para hacer más combos, y además tiene una conexión especial con las cartas incoloras.

La gran novedad jugable de Slay the Spire 2 es la ampliación de la jugabilidad desde los estados, palabras claves a la generación de más eventos y rutas para permitir actos alternativos. La palabra corrupto por ejemplo aumenta un 50% el daño de ataque, pero cada uso gasta 3 puntos de vida, un punto de partida increíble para los combos de recuperación de vida. Además

¿Cuánto va a durar el early access?

La fecha no está confirmada pero la propuesta inicial de Mega Crit es trabajar en Slay the Spire 2 durante al menos uno o dos años hasta perfeccionar el juego, sobre todo en lo que respecta al equilibrio jugable. Las escalas de poder de un indie no tienen tantas probaturas como un Triple AAA, por lo que la comunidad va a ser fundamental a la hora de construir una base hasta componer cambios de balances constantes.

El rechazo de muchos jugadores a un early access es habitual, Scarra es un ejemplo, pero este perfil de títulos es perfecto para abrazar el modelo de lanzamiento previo porque no supone un cambio radical con respecto a la versión final. Además la buena noticia es que el uso de un motor más moderno permite moldear el juego con mucha más facilidad, por lo que las peticiones de la comunidad en los primeros meses van a tener una solución mucho más rápida. Por no hablar del guardado cruzado para mover la partidas a futuras plataformas. Una proyección perfecta para empezar marzo con un buen título que, en mi caso, superó las 200 horas en la Switch y ahora llega para quedarse con nosotros otro pedazo de nuestras vidas.