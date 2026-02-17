Slay the Spire 2 juguetea con el shadowdrop o un Nintendo Direct

Juan Pérez 17 FEB 2026 - 15:12h.

El rumor del multijugador sigue presente

Los 20 videojuegos más esperados de 2026, de GTA VI a Resident Evil: Requiem

Compartir







Las expectativas para el mes de marzo coloca a Slay the Spire 2 como uno de los indies más esperados de 2026, pero a pesar de tener controlada la ventana exacta todavía no tiene fecha exacta. Ese vaivén de dudas junto a la última actualización de desarrollo, plantea una gran duda con respecto al futuro a corto plazo del juego: un shadowdrop de última hora o una sorpresa preparada para un evento a lo Nintendo Direct en los próximos días.

Slay The Spire 2 no tiene fecha de lanzamiento unos días antes de su mes de salida en early access y sin duda esa incógnita pesa en un plan de marketing a no ser que todo esté apostado al all-in final. Por eso las elucubraciones para volver a echarle 200 horas a uno de los roguelikes más famosos de la etapa inicial del género embutido en el deckbuilding y los combates por turnos pasa por entender una novedad en los próximos días.

PUEDE INTERESARTE Mewgenics prepara el salto a todas las consolas tras el éxito en PC

En el último informe de actualidad del desarrollo apenas hay novedades más allá de un guiño a San Valentín, un enigma cifrado y un mensaje para la comunidad. La declaración de intenciones pasa por una sencilla frase integrada en el comunicado, un "quizá haya algo esperando a la vuelta de la esquina" que deja abierto los planes a algo más. Y si en un post oficial no hay destellos de fecha, todo apunta a que ese guiño está dedicado a una noticia muy cercana.

El impacto inicial es pensar en el shadowdrop pero sin duda tiene mucho más sentido la aparición en un evento en directo a sabiendas de cómo funciona Mega Crit. Aún así en el texto hay un mensaje críptico sin respuesta clave pero con algunas lecturas que llevan algunos a colocar su imaginación en un posible cooperativo para Slay the Spire 2.

El posible multijugador de Slay the Spire 2

Desde hace bastantes meses hay mecánicas y sobre todo formas de juego que no se han desvelado para Slay the Spire 2, y no lo dicen más que las fuentes oficiales del juego tanto en Steam como en la web. Algunos quieren ver en eso no sólo una proyección diferente a la del primer juego sino una expansión a poder jugar a dos jugadores para llevar la experiencia mucho más lejos. ¿Y de dónde sale eso? Pues de decodificar el siguiente mensaje.

'PR3C1L6 RR8C4L12 RR9C3L1

BR10C4L2 GR14C5L1 PR9C3L5

BR14C5L7 BR3C4L1 RR14C5L1

GR12C1L9 BR13C2L5 GR13C3L15

PR6C5L4 RR15C1L1 RR9C5L6 GR7C1L6'

En reddit han resuelto la encriptación usando la librería de cartas del juego, y la respuesta es algo así como 'Entidad Amistosa', lo que seguramente tenga un sentido con el gameplay...pero la comunidad ha querido ir más lejos. Quizás no es más que algún guiño futuro al juego, pero algunos sueñan con un coop para la segunda entrega de cara a marzo.

La mezcla de este concepto con el de un shadowdrop es cuanto menos arriesgado, pero ha habido casos muy sonados este año que han ido a por ello. God of War: Sons of Sparta o el Oblivion Remastered son los más sonados, pero en contraposición también están estrategias de estrenos a última hora como Silksong. Anuncio con lanzamiento en pocas semanas, que es seguramente lo que va a suceder con el roguelike.

El acceso anticipado puede ser la excusa para filtrar la estrategia de marketing de lanzamiento tardío, lo que no quita la necesidad de vender a lo grande para pulir el producto y crecer aún más. Hades 2 o No Rest for the Wicked son dos de los juegos que han aprovechado esa ventana.