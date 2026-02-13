La gran duda con el remake griego de God of War, ¿uno o tres juegos?

Juan Pérez 13 FEB 2026 - 10:14h.

La historia de Grecia suma unas 45 horas en total

El regreso de God of War a la trilogía original, ¿remaster o remake?

El estruendo del State of Play del 12 de febrero deja a Kratos como absoluto protagonista tras el impactante anuncio del remake original de la trilogía griega de God of War, pero entre tanto hype hay más preguntas que respuestas. El cierre del evento junto a la presentación del proyecto y el posterior anuncio del shadowdrop de Sons of Sparta han paralizado a los fieles, pero una pregunta sobrevuela, ¿volverán a sacar tres juegos o lo van a unificar todo en uno?

En apenas dos párrafos PlayStation finaliza la información oficial sobre el juego después de plasmar un teaser que recopila el deseo de muchísimos fans, pero por ahora es simplemente un puñetazo sordo en la mesa. Al ser un proyecto en las fases iniciales del desarrollo no dan ningún tipo de detalles, por lo que las dudas salen a relucir hasta el punto de trazar un mapa hacia lo más obvio como es cuántos juegos hay detrás de la propuesta.

El análisis principal de las horas motiva a pensar que con un buen título todo puede encajar. El conjunto global de God of War, God of War 2 o God of War 3 está por debajo de las 45 horas jugables con el modo completista activado

God of War: 9 horas totales y 13 con todas las secundarias y el 100%.

God of War 2: 12 horas para la historia y 14 para completar todo el juego.

God of War 3: 10 horas principales y hasta 17 para llegar al contenido total.

Con estos datos es fácil imaginar un sólo juego para reunir toda la trilogía griega porque sólo Ragnarok está en unas 50-60 horas con el 100%, sin añadir el contenido del DLC. Ese es el primer razonamiento para entender cuál es el avistamiento principal de un título que debe decidir cómo postula su futuro, porque

La primera decisión de Santa Monica debe ser cuál es el futuro de la franquicia. Si el medio plazo está enfocado sólo en funcionar con el remake, no es extraño pensar en tres juegos para abordar toda la historia con muchos más detalles y así mostrar el pasado al máximo detalle en la nueva generación. En cambio si la propuesta es mantener a Kratos activo, o incluso proponer un juego de Atreus para complementar todo esto, un único título puede valer para no bloquear el futuro de los próximos 5-7 años de la franquicia.

Esta reflexión pasa obviamente por entender que el remake pasa por un Triple AAA que va más allá de pulir la linealidad de los primeros juegos hasta llegar al Olimpo. Sólo con los diseños del personaje, de escenarios y las cinemáticas volcadas a la nueva generación, el planteamiento es mucho más serio de lo esperado. Todo depende de si se quiere hacer un modelo en forma de pack para la trilogía tomando la base de los anteriores o empezar de cero como Square Enix ha hecho con Final Fantasy VII Remake.

Lo extraño de imaginar tres juegos es el planteamiento a largo plazo, porque como muy temprano este God of War puede salir en...¿2028? Parece difícil imaginar una fecha previa a sabiendas de que el proyecto se acaba de aceptar, de hecho lo lógico es imaginar incluso 2029, y en esa etapa quién nos dice que PlayStation 6 no es una realidad a la espera de una gran IP para presentar un juego para marcar diferencias de salida. Son elucubraciones, pero con el calendario en la mano si hay tres juegos la trilogía completa puede irse a 8-10 años vista perfectamente aunque el primero de ellos pueda ser intergeneracional.

Por ahora el 'Omega' aparece en el horizonte como una señal para entender que Santa Monica está preparando algo nuevo con las expectativas de volver a recrear a Kratos desde sus inicios, y solo eso es un pozo de vicio a largo plazo.