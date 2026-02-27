Kingdom Rush 6: Genesis, el rey del Tower Defense vuelve en 2026

Juan Pérez 27 FEB 2026 - 20:08h.

Se podrán utilizar dos héroes por partida

Los 25 grandes videojuegos de PS5 para 2026 tras Resident Evil: Requiem

Compartir







Los días en Linirea van a ser diferentes con el regreso al origen de Kingdom Rush 6: Genesis, la nueva entrega de una de las sagas más conocidas dentro del tower defense tanto para móviles como para PC. Ironhide Game Studio anuncia un nuevo título para 2026 con la propuesta de ser una secuela de Alliance pero con un entorno narrativo previo tanto al primer y reconocido Kingdom Rush como a Origins.

La pugna por destruir a un joven Vez'nan antes de que la oscuridad lo atrape parece el capítulo principal de recuperar el lore de Kingdom Rush 6: Genesis. El título replica el éxito de los últimos años para dar la sorpresa de cara a los mejores juegos de 2026 y replica la fórmula con múltiples títulos de un jugador (y una alternativa JcJ) para combatir las oleadas con la mezcla perfecta de táctica y estrategia sin cambiar el punto de humor habitual.

En este caso Kingdom Rush 6: Genesis es algo más que una sexta entrega que recupera el ritmo numérico después de apellidos como Origins, Frontier, Vengeance o Alliance. Ahora la apuesta es brutal porque el planteamiento coloca nada más y nada menos que 27 personajes mejorables con 15 torres especiales y hasta 12 héroes épicos. De hecho se puede jugar en esta ocasión con hasta dos héroes por nivel para intervenir tanto el ataque como la defensa en partes iguales.

El campo de lo hechizos queda cubierto con nueve magias poderosas así como u nuevo sistema de mejoras renovado donde cada torre, héroe y hechizo tiene su propio árbol de mejoras para generar combos mucho más profundos. También se han anunciado hasta tres paisajes distintos para toda Linirea, así como 19 niveles de campaña con mecánicas únicas.

La única sorpresa por desvelar está en los modos de juego adicionales, todavía ocultos ante el hype de un lanzamiento sin fecha exacta para este 2026. Pero el planteamiento del reto es similar al de juegos anteriores con muchas horas, porque no sólo hay diferentes tipos de dificultad, sino que la rejugabilidad con las misiones de cada mapa hace del juego mucho más extenso. En este caso hay un planteamiento de al menos 50 logros con más recompensas extras así como 40 tipos de enemigos distintos (con cinco razas y seis jefes colosales.

PUEDE INTERESARTE MARVEL MaXimum Collection: el legado retro de los superhéroes regresa a consolas y PC

El descubrimiento de los secretos de Kingdom Rush

La información actual aclara que Gerald Lightseeker será uno de los héroes principales pero entre los dos disponibles para cada batalla, hay todavía mucha rumorología. El regreso de Ashbite es una de las posibles novedades, pero todavía está por confirmar ya que sólo es parte de la animosidad del fandom. Lo que sí está claro es que habrá sorpresas repletas de humor como sucede en cada entrega de la saga.

En cuanto a los escenarios regresa la Lluvia de Fuego de entre los hechizos más poderosos, y la permisividad deja tres por partida de un total de nueve disponibles para cada nivel, mientras que los hechizos pasivos de los héroes se quedan en el baúl. Además el planteamiento es el de crear escenarios dinámicos con cambios constantes como sucedía en el FLC de Vengeance y Alliance, completando un total de 19 niveles de campaña con seis por zona con sus respectivos jefes finales en la historia principal. Un juego único que debe anunciar fecha y que se puede colar, una vez más, en multitud de móviles y ordenadores.