Gustavo Maeso 26 FEB 2026 - 17:46h.

Este CRPG isométrico nos tentará con decisiones ramificadas, magia que altera la realidad y combate por turnos

The God Slayer: un RPG de fantasía china steampunk y mundo abierto

Raw Fury y el desarrollador Christoffer Bodegård han anunciado hoy, en medio del IGN Fan Fest, que Esoteric Ebb, su nuevo CRPG de fantasía llegará a PC el próximo 3 de marzo. Un título que combina dados, política y misterio en un universo 'arcanopunk' con mucha personalidad .

Esoteric Ebb es un juego isométrico inspirado en los juegos de rol de mesa y convertido en un CRPG, con un fuerte peso narrativo y un sistema de diálogos profundos y altamente ramificados. En Esoteric Ebb exploramos una ciudad fantástica al borde de sus primeras elecciones democráticas, mientras nos enfrentamos a nuestras propias voces internas, literalmente, mientras lanzamos dados para determinar nuestro destino .

Un misterio explosivo en plena campaña electoral

La premisa es, cuanto menos, poco habitual. A tan solo cinco días de las primeras elecciones democráticas en la historia de la ciudad de Norvik, una tetería explota en pleno centro urbano. Nosotros encarnamos a The Cleric, un trabajador gubernamental especializado en eventos esotéricos y, en palabras del propio juego, poco más que un “matón glorificado” al servicio del poder .

Despertamos en una morgue, con medio río dentro de las botas, rodeados de miles de manzanas podridas, varios cadáveres y un zombi. Sin apoyo oficial y completamente fuera de nuestra zona de confort, debemos adentrarnos en los callejones, torres y túneles oscuros de Norvik para investigar un misterio que nadie parece querer resolver.

La ambientación post-arcanopunk (la definición es de los desarrolladores, os lo prometo) mezcla elementos tecnológicos y mágicos con un trasfondo político. Criaturas mitológicas venden periódicos en las esquinas, ideologías modernas compiten con el esoterismo y arcanes religiones y las facciones locales se disputan el poder en un entorno social en ebullición. La pregunta clave no es solo quién hizo explotar la tetería, sino también: ¿qué vamos a votar en las próximas elecciones?

Decisiones abiertas y consecuencias imprevisibles

Uno de los pilares de Esoteric Ebb es su sistema de elecciones abiertas. Las misiones, tanto de bajo como de alto riesgo, pueden resolverse de múltiples formas. Podemos convertirnos en salvadores de la ciudad o precipitar su caída. Cada acción tiene potencial para regresar más adelante y complicarnos la vida .

El diseño apuesta por una estructura flexible en la que las alianzas cambian, las lealtades se ponen a prueba y el jugador puede incluso “arruinar” la campaña electoral si así lo decide. Esta libertad narrativa conecta con la tradición de los grandes CRPG clásicos, pero la traslada a un contexto mucho más ácido y satírico.

El sistema de diálogos ramificados promete una cantidad abrumadora de opciones, permitiéndonos crear “el peor clérigo del mundo” si así lo deseamos . Las voces en nuestra cabeza (ligadas a estadísticas y habilidades) nos empujan hacia encuentros insólitos y decisiones delirantes, reforzando el componente psicológico y rolero.

Confía en los dados: fracaso y gloria en cada tirada

En Esoteric Ebb los dados son el corazón de la experiencia. Podemos lanzarlos para forcejear con enanos, robar cualquier objeto que tengamos a la vista o evitar hacer el ridículo en una conversación clave. El azar, como en los mejores juegos de rol de mesa, no solo determina el éxito o el fracaso, sino que convierte el error en una oportunidad narrativa.

El combate, por su parte, es por turnos y se presenta como último recurso. En Norvik, a los clérigos se les enseña que la violencia debe ser la opción final. Cuando no queda más remedio, el resultado vuelve a depender de la tirada de dados, reforzando esa conexión directa con la experiencia rolera.

Otro de los grandes atractivos es el uso de magia para alterar la realidad. The Cleric puede controlar mentes, detectar secretos ocultos en túneles o en la psique de los enemigos, y desbloquear elecciones narrativas únicas gracias a sus poderes arcanos.

El progreso se articula a través del llamado “Questing Tree”, una combinación de registro de misiones, árbol de habilidades y mapa mental. Cada rama puede arraigar en la mente del protagonista y modificar su estilo de juego mediante habilidades transformadoras.

Con lanzamiento previsto para el 3 de marzo en PC y planteado como experiencia para un solo jugador, Esoteric Ebb ha llamado nuestra atención.