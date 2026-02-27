Paranormasight: The Mermaid’s Curse, un entramado narrativa excelso revestido de puzles y mitología

Una digna secuela que magnifica la saga como una genialidad narrativa

Paranormasight: The Mermaid’s Curse es la segunda entrega de la saga creada por Square Enix y que empezó en 2023 con The Seven Mysteries of Honjo. Ambos juegos son aventuras narrativas, con algunos elementos del género ‘point and click’ y rompecabezas, introducidos en un contexto ficticio en el Japón de finales de los años 80 en el que existen los fenómenos paranormales. En este análisis nos concentramos en este segundo título, que a todas luces es una continuación que mantiene tanto la misma estructura como recursos que la primera entrega.

Lo más interesante de Paranormasight es cómo utiliza el ritmo y el metalenguaje -en conjunción con una banda sonora brillante muy centrada en notas que confieren perfectamente un ambiente de misterio esotérico-, para ir componiendo su historia poco a poco, mostrándonos lo que les interesa en cada momento y jugar con las propias expectativas del jugador/espectador. Y digo espectador porque The Mermaid’s Curse tiene mucho más de novela interactiva que de videojuego, incluyendo la peculiar figura de un narrador que funciona como guía al principio para explicar conceptos básicos como para ir interrumpiendo de vez en cuando para amplificar ciertos misterios o mantener un diálogo directo con el jugador y centrar tu atención en ciertos elementos del desarrollo.

Es importante también señalar que Paranormasight no cuenta con traducción al español, podemos jugar en inglés y hay muchísimos textos que leer, no sólo a nivel de diálogos entres personajes, sino también muchos textos complementarios que explican conceptos del propio juego o enriquecen el contexto del mundo. Con esto vengo a decir que el juego demanda una atención muy activa del usuario a la hora de leer y entender como funciona el juego y muchos de los conceptos que la historia plantea, ya que varios de ellos serán clave para resolver ciertos puzles y preguntas que el propio título plantea y que debes resolver para poder seguir avanzando.

Es este posiblemente el punto que más agradezco por parte del juego, esta demanda activa de la atención del jugador de todo lo que acontece, y que no se limite a navegar por los textos sin leerlos, cosa que tampoco debería hacerse teniendo en cuenta que la historia es lo más relevante de un juego de estas características.

Obviamente si te atascas hay formas de revisar conversaciones pasadas, y prácticamente toda la información relevante se registra entre los numerosos ficheros a los que podremos acudir en todo momento, pero aún así tengo que reconocer que al igual que ocurría en el primer juego, existen ciertos puzles complejos que pueden provocar que lleguemos a un callejón sin salida más pronto que tarde. Lo que quiera hacer cada uno al respecto es decisión del propio jugador, existen guías que te pueden ayudar a dar con soluciones concretas, pero es muy recomendable tener paciencia e intentar resolverlos porque es siempre más satisfactorio. De hecho, aunque los puzles no abundan demasiado, son tan originales y están tan brillantemente integrados en el juego que fácilmente puedo incluir varios de ellos entre los mejores que jamás he experimentando en cualquier videojuego.

Esto ya de por sí provoca que jugar y experimentar Paranormasight: The Mermaid’s Curse merezca la pena, pero incluso aunque te destripes las soluciones acabarás admirando la capacidad de los creadores por construir estos rompecabezas.

Dejando eso a un lado, lo más importante del juego es su historia. Y por ese motivo no quiero entrar mucho en detalles, ya que el juego no tarda mucho en empezar a revelar detalles importantes de la trama y sus misterios. El ritmo está tan bien compuesto que difícilmente nos aburriremos entre las 12-15 horas que nos puede llevar acabarlo, ya que iremos moviéndonos por un tablero de capítulos que nos forzará a ir saltando entre personajes y jugará también con las líneas temporales.

Ayuda también que todos los personajes estén bien escritos e integrados en el contexto. Saber quien es quien y cual es el papel que desempeñan en la trama formará parte del propio misterio y difícilmente podremos dar nada por hecho por muy evidente que nos resulte. Eso demuestra el buen hacer del equipo de desarrollo manejando las expectativas, cosa que no es fácil de hacer siempre.

A nivel de sinopsis, The Mermaid’s Curse nos traslada a la isla de Kameshima, emplazada en la costa de Ise en Japón, un lugar muy influenciado por numerosas leyendas, un año después de los eventos del primer juego. Tomamos el papel de Yuza Minakuchi, un joven de 18 años que regresa a la isla tras varios años alejado debido a una tragedia que provocó la muerte de sus padres cinco años atrás. Ahora quiere convertirse en buceador, trabajo tradicional en la isla, al tiempo que investiga la historia de su familia y los eventos que ocurrieron en el pasado. Junto a Yuza también viviremos la perspectiva de otros personajes que decidirán investigar las leyendas y los misterios de la isla por sus propios motivos, y entre todos irán descubriendo la verdad que ocultan las aguas que rodean la bahía.

El trasfondo está muy bien construido y enriquecido partiendo de mitos y leyendas reales que van conformando todo el entramado narrativo. Todo acaba encajando mientras se exploran diferentes temas interesantes, como la influencia de las supersticiones en poblaciones aisladas o debates existencialistas sobre que significa vivir, como puede afectarnos el paso del tiempo o el peso de las obligaciones personales y generacionales.

Por último señalar que el juego cuenta con un divertido minijuego de buceo en el que podremos ir subiendo de nivel y recogiendo conchas o erizos explorando el lecho marino, muy sencillo pero al mismo tiempo bien planteado dentro de la historia.

En definitiva, Paranormasight: The Mermaid’s Curse es una de las propuestas narrativas más interesantes que he jugado en los últimos años (y entre las que también incluyo la primera parte), una historia bien formulada con personajes realistas y muy bien construidos, puzles ingeniosos y un estupendo ritmo que ayuda a mantener la atención. He quedado tan satisfecho que espero que sigan dando luz verde a nuevas entregas, porque es sin duda un universo muy interesante que puede estirarse todo lo que sus creadores quieran.

Lo mejor

Una narrativa que funciona a todos los niveles . Personajes bien construidos y un genial uso de la mitología y de la historia de Japón para desarrollar su trasfondo.

. Personajes bien construidos y un genial uso de la mitología y de la historia de Japón para desarrollar su trasfondo. El juego hace malabares con las expectativas y el ritmo para sorprender al jugador de formas originales más allá de tirar de giros locos de guion.

Puzles que se salen de lo convencional jugando con las posibilidades del medio.

Lo peor

Pueden producirse algunos atascos puntuales debido a que ciertas condiciones para desbloquear capítulos pueden requerir activar situaciones muy concretas y fácilmente pasadas por alto.

para desbloquear capítulos pueden requerir activar situaciones muy concretas y fácilmente pasadas por alto. La falta de traducción al español en un juego en el que entender bien los textos es obligatorio para avanzar.