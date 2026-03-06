Slay the Spire 2: los 6 consejos fundamentales para perfeccionar el juego

Juan Pérez 06 MAR 2026 - 16:54h.

Desde los tips más básicos al diseño de combos de la secuela

El boom de Slay the Spire 2 guarda en el cajón cientos de horas del primer juego en una experiencia similar donde los consejos pasan por el mismo filtro a pesar de tener cambios muy representativos. Con más de 200 partidas a las espaldas, es el momento de analizar el early access para ver todas las posibilidades jugables tanto por los personajes como por las variantes planteadas en el deckbuilding a modo de roguelike con combate por turnos más famoso.

La evolución en animaciones, diseño artístico y sobre todo fluidez del gameplay es el aspecto más destacado de Slay the Spire 2 en comparación con el primer título...hasta que empiezas a jugar. Todo es igual y al mismo tiempo se siente diferente por lo que propone, aunque en unas partidas no sea tangible a medio plazo lo es, sobre todo en la variedad del planteamiento. Por eso el listado con los tips es tan recomendable en un espacio de early access donde el equilibrio definitivo va a sufrir múltiples cambios en los próximos meses.

Piensa a largo plazo, desbloquea cartas y no te estanques

El consejo más sencillo de todos es entender Slay the Spire 2 como una disección de cinco modos de juego totalmente diferentes según la elección del protagonista. El arquetipo de cada personaje es diferente, está anclado a unas cartas que explotan mejor sus combos, pero el desbloqueo de las cartas hace que esa línea teórica se rompa para acceder a locuras cada vez mayores.

Las típicas cartas de bloqueo mejorado o los potenciadores de coste cero son muy atractivos de inicio con el blindado, pero conforme avanza la aventura es mucho más fácil dejar de lado eso para favorecer tácticas mucho mayores. Y eso sucede con todos los personajes, en dos o tres partidas es imposible captar todas las posibilidades planteadas en el pack de cartas total por cada uno de ellos.

Elige sabiamente las rutas...y ve a por los interrogantes

La fortaleza de cada mazo y la suerte con las reliquias es la base para buscar más o menos problemas en una run de Slay the Spire 2, porque lo ideal es ir a por los jefazos de cara a mejorar la build. Ahora bien, la suerte no siempre acompaña de inicio por lo que eso debe definir la ruta en cada momento para llegar lo más lejos posible y conseguir más experiencia para desbloquear cartas.

Aún así la percepción generalizada de las primeras horas de juego es que los interrogantes en Slay the Spire 2 son mucho más beneficiosos, porque hay tantas opciones ahora que en esa variedad hay muy buenas noticias. Además a veces las rutas tienen un solo camino, y en otras ocasiones hasta tres posibles caminos en el futuro, es algo a tener muy en cuenta dependiendo de la elección inicial en partida.

El veneno de La Silenciosa está muy, muy roto

El impacto de La Silenciosa en Slay the Spire 2 es uno de los más potentes de entre los personajes disponibles, todo por un cambio drástico en su mecánica. Independientemente de tener algunos de los combos más fuertes de inicio con el Catalizador mejorado, el motor de robo del personaje está muy mejorado con respecto al primer juego porque ahora tiene un beneficio directo más allá del uso directo de las cartas.

El veneno es ahora mucho más consistente hasta el punto de que es un activador de daño directo con lo que ello implica para repetir un daño explosivo, más aún si se consigue la mejora para el daño en área. Y si las cartas de ciclado de mazo y el multiplicador permite la repetición de la acción en el mismo turno, es mucho mayor. Parece que puede ser la primera en pasar por el taller en este acceso anticipado.

Lee y relee las veces que sea necesario

Después de una hora de partida es fácil olvidarse de una reliquia que te da una pasiva que aparece en un símbolo al que ni le has echado cuenta...pero puede salvarte la vida. Slay the Spire es un laberinto que tú mismo construyes de principio a fin, pero tiene tantas pequeñas modificaciones que es fácil perderse en él a mitad del camino. Por eso hay que estar atento a las reliquias, a los objetos, a las pasivas...porque todas pueden salvarte la vida en el momento más oportuno si recuerdas que están ahí.

Además apóyate en esa misma razón para no acabar los turnos antes de tiempo si todavía te queda energía, porque es extra de velocidad por avanzar rápido penaliza más veces de las deseadas.

Aprende a ser agresivo

En Slay the Spire es fácil perder el norte para apostar por una build ofensiva, pero ese dilema no suele existir cuando el Blindado es el protagonista. El perfil defensivo del personaje junto a la facilidad para multiplicar el escudo permite a veces combos increíblemente bestias que no valen para nada en el inicio de las partidas. Por querer llegar al último piso antes de tiempo, a veces es fácil comer algo de daño para efectuar un combo posterior, pero perder 20-25 de vida en dos batallas menores nos puede hacer perder la partida más adelante, ya sea por forzar una curación o por un ataque inesperado de un boss.

Además todos los rivales se hacen más fuerte con el paso de los turnos y cada vez quitan más daño, por eso es fundamental entender que el daño, incluso en personajes defensivos, es fundamental para no perder tiempo. Sobre todo antes de que los debuffs lleguen a nustro cuerpo ya sea con la nueva forma de miniatura o con cualquiera de las presentes en la secuela.

Mide los tiempos en el co-op

Las partidas de Slay the Spire 2 se mueven en la hora y media aproximadamente sin entrar en la parsimonia de cada uno en analizar ataques, defensas o selección de cartas en cada pausa del camino. El dilema llega con la oportunidad de entrar en el cooperativo de hasta cuatro jugadores con este caso, porque la experiencia se multiplica en todos los sentidos. No se trata sólo de poner en valor los roles de los personajes para mantener una estrategia global, sino de la toma de decisiones en cada momento en una run que puede durar dos horas perfectamente.

Slay the Spire 2 es un juego enfocado en la pausa y el análisis, y el cooperativo puede ampliar una run a dos o tres horas con facilidad, por lo que hay que tener esa perspectiva para no perder los nervios.