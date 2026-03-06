Juan Pérez 06 MAR 2026 - 10:13h.

El padre del género de deckbuildings y roguelike domina en su regreso

Todo sobre Slay the Spire 2: fecha, early access, personajes y modo cooperativo

El debut de Slay the Spire 2 es a la vez una coronación en las primeras horas de vida por lograr un nuevo récord en Steam para un roguelike con más de 282.000 usuarios concurrentes al poco de su lanzamiento. Una manera no sólo de tumbar lo conseguido por Mewgenics hace sólo unas semanas, sino de casi multiplicar por tres las cifras con un título en estado de early access que competía de salida con Marathon y con el hype de Pokémon Pokopia.

El inicio del 2026 es una demostración del gran estado de forma en la industria de los videojuegos, y sobre todo del desarrollo independiente. Mega Crit ha vuelto a dar en la tecla con el mismo formato del primer juego, pero con una fórmula renovada y las expectativas han llegado a la cima con muy buenas reseñas en Steam, la única plataforma donde el juego ha salido por ahora debido a su early access.

El roguelike es lo mismo, pero mucho más grande, con más personajes, más cartas y más dinámicas tanto en el combate como en la exploración o el deckbuilding, y ha funcionado a lo grande. La comparación con Marathon es un error a pesar de competir contra un estudio tan grande y con el apoyo que tiene Bungie, pero aún así la distancia es sideral porque el extraction shooter ha tenido un pico de 88.000 jugadores. Y la distancia es alucinante.

Slay the Spire 2 ha funcionado porque los genios de Mega Crit han planteado a la perfección su secuela con un motor mejorado, diseños mejorados pero sobre todo la misma experiencia que pegó el pelotazo en 2019. En su día Slay the Spire, ahora con múltiples en todas las plataformas, arrancó en fase de pruebas con poco más de 200 jugadores, pero en año y medio llegó a vender 1,5 millones de copias. Desde ahí no hay datos oficiales de Mega Crit, pero sólo en Steam hay varias fuentes que afirman unas ventas que está entre los 4 y los 9 millones de copias sólo en la plataforma de Valve.

En el análisis más pesimista, es lógico pensar en el éxito de un juego con cuatro millones de copias sólo en Steam con el ejército de seguidores de este. No sólo por la gran combinación del combate por turnos, el deckbuilding y el roguelike, sino porque es la esencia de lo que ha convertido el género en lo que es, una base de millones de idas totalmente diferentes que casi siempre vuelven a esta genialidad que ahora presenta su secuela.

Tantas eran las ganas por el juego que el primer Slay the Spire ha sumado más de 34.000 jugadores concurrentes en las últimas 24 horas, y ahora la cifra deja en pañales los buenos números de Hades II y Mewgenics. Además es un juego que se puede convertir en una constante durante las próximas semanas porque la repetición de las runs, el desbloqueo de cartas y la ampliación de contenido con respecto al primero promete una larga vida al proyecto de Mega Crit hasta salir del early access.