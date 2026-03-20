Slay the Spire 2: cómo encontrar al comerciante fake para ganar reliquias

Juan Pérez 20 MAR 2026 - 13:42h.

Un combate secreto con recompensas poco habituales

Slay the Spire 2 destrona a Mewgenics y supera a Marathon con un récord de Steam

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El baúl de secretos de Slay the Spire 2 va a durar tanto o más como el acceso anticipado del juego, un laberinto de pruebas que de momento guarda un combate oculto con una versión alternativa del comerciante. El famoso vendedor de cartas, reliquias y pociones tiene un alter ego que le quiere replicar, aparece en contadas ocasiones y tiene un listado de productos totalmente diferentes a los del original...pero es que además se le puede derrotar.

Si alguna vez Mega Crit publica un documental sobre la creación de Slay the Spire 2, debería aparecer la reunión donde al genio de turno se le ocurrió incorporar un comerciante fake para engañar a los jugadores. Ese tipo de mecánicas forman parte del éxito de un juego que ha sido capaz de reinventarse a sí mismo a pesar de tener una continuidad muy clara con el título original, y por eso el descubrimiento de esta escena es especial.

Estafar al comerciante estafador es un titular perfecto para entender las posibilidades de la jugabilidad del roguelike después de unas cuantas decenas de horas de vicio. El comerciante siempre aparece en las rutas bajo el logo de las tiendas, pero hay excepciones. En determinados interrogantes también puede aparecer un ser que a todas luces parece ser el mismo vendedor a no ser que alguien esté muy atento a los detalles.

El comerciante fraudulento tiene varias señales de identidad para remarcar que no es el original. La más llamativa es la banda sonora, porque de repente la música empieza a sonar desafinada, pero no es el único guiño. La alfombra con el menú de los objetos no es la misma, a veces hay ofertas especialmente buenas y el fin de todo es que es un combate secreto que sólo se puede desbloquear con un objeto. Lo más normal es entrar en esta tienda falsa, comprar algo sin ser consciente de que es algo de nivel bajo, y salir por patas.

La realidad es que si alguien ha guardado una 'Poción Repugnante' en el inventario, puedes utilizarla para desbloquear una escena única. Si se la das al comerciante original te dará dinero, pero en el caso del vendedor falso aparece una nueva pantalla que desbloquea un combate realmente complicado donde has de luchar contra ataques relacionados con el oro. De hecho cuanto más oro tenemos, más daño nos puede hacer, por lo que el consejo principal es gastar gran parte de las monedas en su tienda fake para después pelear.

El beneficio de llegar a este punto es que al acabar con el vendedor, la recompensa pasa por 300 de oro, la alfombra y un total de entre 3 y 6 de las reliquias mostradas en la tienda fake para inflar la partida, un impulso gratuito que deja muchas posibilidades de superar el tercer acto. No son las más herramientas poderosas del juego porque son objetos falsificados con habilidades más suaves, pero indudablemente son potentes porque se pueden complementar con las originales para hacer combos aún más grandes.

El único dilema es encontrar antes el evento para conseguir las tres pociones repugnantes, por lo que toca pasear por los interrogantes en la exploración para forzar la cita. Y por supuesto, guardar al menos unas de las tres para tirársela al comerciante. Un clímax simpático con algo de riesgo frente a un sistema de recompensas que brilla al nivel del gameplay del título de Mega Crit.