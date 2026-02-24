Las 5 demos más jugadas en el debut del Steam Next Fest de febrero

Juan Pérez 24 FEB 2026 - 13:01h.

Algunos títulos llevan desde el 20 de febrero con la prueba activada

Las 30 mejores demos del Steam Next Fest de febrero 2026

La puesta de largo del Steam Next Fest este miércoles 23 supone un punto de inflexión para multitud de empresas indies con la ambición de multiplicar el seguimiento del juego, y sobre todo, la cifra de deseados en la plataforma de Valve. Las miles de demos compiten entre sí para buscar el hueco de millones de usuarios hasta dar con la tecla en determinados momentos, y hay siete títulos con un estandarte común en la búsqueda del éxito puntual.

La cita con el Next Fest es especial con la comunidad porque el listado de juegos lleva meses preparándose para el evento, por lo que coloca estratégicamente la demo antes de tiempo. En muchos de los casos de este listado los títulos llevan con la demo publicada en Steam desde el viernes 20, por eso ciertos títulos juegan con algo de ventaja con respecto a los demás...pero aún así el peso de las cifras está en el bagaje previo y el éxito después de meses de desarrollo. Algunos para mantenerse en PC, otros para triunfar en Steam Deck y quién sabe si pronto en la nueva consola de Valve.

Hay que tener en cuenta que el primer día de Next Fest ofrece muchísima variedad con miles de juegos, por lo que es difícil llegar a tantos jugadores y además hacerlo al mismo tiempo. Por eso el número de concurrentes no es tan alto, ya que es fácil perderse un rato en un título y saltar a otro para testear elementos, por eso el valor de las cifras se desconoce ya que no hay detalles oficiales sobre los jugadores exactos que han pasado por un juego, pero aún así esto habla a las mil maravillas de este top 7.

Winrose Demo

La supervivencia pirata enclavada en el PvE es el germen de Winrose, un universo donde no sólo hay que explorar sino también crear y construir hasta descubrir misterios en un mundo especialmente extenso. El soulslike es el apellido del género con la promesa de jefes exigentes tanto en tierra como en mar, y el éxito es lógico porque hace poco el título llegó al millón de deseados en Steam. Hace un par de días llegó a los 22.000 jugadores concurrentes y ayer superó los 15.000.

Fate Trigger

La ventaja de llevar tantos meses en la mente de los jugadores, beta cerrada incluida, pasa ahora a cifras de Steam de éxito como un total de 8.700 concurrentes en las últimas 24 horas. Este hero shooter táctico con estilo anime sigue las pautas de otros tantos juegos de la última generación, en esta ocasión basado en islas flotantes que recuerda desde cualquier plano la experiencia Fortnite.

Burglin Gnomes

Convertirse en un gnomo para entrar en casas ajenas y crear el caos es la última sensación de Steam, con unas cifras alocadas de más de 18.000 concurrentes el primer día de Next Fest y hasta 26K hace una semana. Tiene más peso por la profundidad de la demo, pero este cooperativo permite robar, creación de equipamiento, mejoras y una invasión de hasta seis personajes en partidas online.

Vampire Crawlers

Uno de los juegos más esperados del Next Fest con estreno directo fue uno de los grandes éxitos de la jornada con un pico de 5.122 jugadores en las últimas 24 horas. Esta secuela de Vampire Survivors cambia de registro para presentar combates con cartas junto a un escenario laberíntico repleto de mazmorras, secretos y jefazos. Un constructor de mazos con elementos roguelite que resulta ser uno de los videojuegos más adictivos del evento.

Far Far West

Este shooter cooperativo en primera persona sumó ayer cerca de 5.000 jugadores en activo en un muy lejano oeste para reventar monstruos a base de balas y hechizos, una mezcla cuanto menos curiosa en partidas de hasta 4 personas en equipo. Son vaqueros robots cazarrecompensas, solo con eso ya basta para tomar los contratos del sheriff y arriesgar la vida.

Tap Tap Loot, John Carpenter Commandos o Bidking son otros de los tres juegos con un destello sorprendente, no sólo por las cifras sino por las sensaciones generales expuestas por la comunidad. Con picos de entre dos mil y cuatro mil jugadores, los tres son alternativas a entrar en ese top general de los más jugados a lo largo de la semana y media de Next Fest.