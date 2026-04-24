Gustavo Maeso 24 ABR 2026 - 16:05h.

Pearl Abyss responde a la comunidad con cambios clave en combate, interfaz y vivienda

Crimson Desert continúa imparable: supera los 5 millones de copias vendidas en todo el mundo

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La evolución de Crimson Desert continúa a buen ritmo. Con el lanzamiento del parche 1.04.00, desde Pearl Abyss no solo consolidan su apuesta por ofrecer una experiencia más pulida, sino que también demuestran una escucha activa hacia su comunidad.

En este nuevo capítulo del desarrollo, vemos cómo la compañía introduce mejoras que no se limitan a lo técnico. La actualización, anunciada semanas atrás y ahora disponible, redefine aspectos esenciales de la jugabilidad. Desde la personalización de la dificultad hasta cambios profundos en los sistemas de vivienda y almacenamiento, el parche responde a demandas recurrentes de los jugadores y amplía las posibilidades dentro del universo del título.

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Un sistema de dificultad más flexible y desafiante

Uno de los cambios más destacados es la introducción de nuevos niveles de dificultad. Ahora podemos elegir entre Fácil, Normal y Difícil, lo que permite adaptar la experiencia de combate a distintos perfiles de jugador. El modo Normal se mantiene como referencia base desde el lanzamiento, pero el modo Difícil introduce un reto considerable: enemigos más fuertes, patrones renovados en jefes y ventanas de reacción más exigentes.

Este rediseño no llega solo. También se han añadido nuevas habilidades para personajes clave, junto con mejoras en los combos de ataque. En conjunto, el sistema de combate gana profundidad y dinamismo, reforzando esa sensación de acción intensa que caracteriza al título.

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Vivienda y almacenamiento: más control y comodidad

Otro de los pilares de esta actualización es el sistema de vivienda. Ahora contamos con múltiples diseños seleccionables, lo que incrementa el componente creativo y personal dentro del juego. Además, se han optimizado los controles, permitiendo acciones como la recuperación masiva de muebles, algo especialmente útil para quienes dedican tiempo a la personalización.

En paralelo, el almacenamiento da un salto cualitativo. Una de las mejoras más celebradas es la posibilidad de acceder directamente a los objetos almacenados durante actividades como la artesanía o la cocina, sin necesidad de trasladarlos al inventario. Este cambio reduce fricciones y agiliza notablemente la experiencia.

Interfaz, controles y accesibilidad: hacia una experiencia más inclusiva

La actualización también pone el foco en la accesibilidad y la usabilidad. Se introduce la edición de controles preestablecidos tanto para teclado y ratón como para mandos, lo que ofrece una mayor personalización del manejo.

La interfaz recibe múltiples mejoras: nuevas categorías en el inventario, herramientas de mapa más intuitivas y una navegación simplificada en tiendas y desafíos. A esto se suman opciones de accesibilidad como el modo para daltónicos, ampliando el alcance del juego a un público más diverso.

Mejora técnica y visual: un mundo más vivo

En el apartado técnico, el salto es evidente. Se han mejorado los entornos lejanos, la iluminación y las texturas, logrando una mayor coherencia visual en el vasto mundo del juego. También se ha incrementado el nivel de detalle en personajes a distancia, reforzando la sensación de un entorno vivo y dinámico.

Las optimizaciones específicas para PC, consolas y Mac, junto con correcciones de errores y mejoras de estabilidad, consolidan una experiencia más fluida. Es un paso importante para un título que apuesta claramente por la excelencia gráfica.

Una banda sonora ambiciosa en camino

Más allá de la jugabilidad, Pearl Abyss también prepara el lanzamiento del Volumen 1 de la banda sonora original del juego. Este incluirá 75 pistas y estará disponible como DLC gratuito en plataformas como Steam y Epic Games Store, además de servicios de streaming y el canal oficial de YouTube.

Para quienes aún no lo conocen, Crimson Desert es un título de acción y aventura en mundo abierto que nos sitúa en el continente de Pywel. Allí seguimos la historia de Kliff y los Greymanes en una narrativa marcada por conflictos, lealtades y épica.

El juego, disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC y Mac, forma parte de la estrategia de expansión internacional de Pearl Abyss, creadores también de la exitosa franquicia Black Desert.