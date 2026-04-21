El interrogante del State of Play de abril que huele a PlayStation Showcase

Juan Pérez 21 ABR 2026 - 10:39h.

Marvel's Wolverine o Final Fantasy VII: Parte 3 pueden ser algunas de las sorpresas

PlayStation tumba los rumores del State of Play inminente

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En el debate abierto sobre los movimientos de Sony para las próximas semanas el control de daños de la comunidad pasa por la creencia en la palabra del todopoderoso Natethehate. El insider afirmó hace semanas que el 16 de abril era el día elegido para un State of Play, pero antes de esa fecha confirmó que ya no estaba tan seguro de la fecha con la consiguiente ausencia de novedades por parte de la compañía. El escenario ahora deja muchas dudas y una certeza, un plan mayor que puede cambiar el apellido a PlayStation Showcase.

La innumerable lista de voces alrededor del próximo movimiento de Sony para ampliar la hoja de ruta de lanzamientos de 2026 tiene varias novedades siempre desde la perspectiva del informante externo. La lógica impone en el futuro a medio plazo un evento entre finales de mayo o principios de junio como es habitual en el entorno del 'No E3', pero por ahora no hay nada más que humo e ilusión, por eso la confianza en Nate y las recientes palabras de Alamoudi cambian la escena para soñar con locuras como un Final Fantasy IX Remake o incluso Nier Automata 2.

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Omar Alamoudi, editor jefe de TrueGaming, es uno de los periodistas de confianza que en los últimos años se ha ganado el respeto de la comunidad por múltiples filtraciones como el regreso de Lara Croft, uno de sus aciertos más sonados. También dio en el clavo con el regreso de Onimusha, así como con cambios más trascendentales en compañías como los cambios estratégicos de Microsoft en Oriente Medio o el volumen de anuncios top en las dos últimas ediciones de The Game Awards.

En sus palabras ha confirmado que el próximo State of Play está repleto de contenido hasta el punto de ser mucho más grande que los anteriores, sorpresas incluidas. De hecho afirma que la compañía se ha saltado el formato pequeño para ir directamente a un evento mayor, y coloca las piezas para un Showcase de verano donde se van a dar varios golpes encima de la mesa.

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La fecha por ahora es una incógnita, porque mientras Natethehate afirmó que sus fuentes le dijeron que esa era la fecha (rumoreada), no ha escuchado nada más por lo que esto cambia la perspectiva. Más aún cuando había rumores de que Assassin's Creed Black Flag: Resynced podría ser parte de ese State of Play, pero ahora Ubisoft ha creado su propio evento para cambiar la ruta.

Los posibles anuncios de juegos para el PlayStation Showcase

Si Alamoudi tiene razón, las expectativas están en varias IP's, algunas conocidas con un empuje necesario para su lanzamiento este 2026, y otras por descubrir porque su planteamiento está pensado como mínimo para 2027. Por eso es fácil imaginar novedades de Marvel's Wolverine o Marvel Tokon, pero eso no cuadra con el pack de sorpresas global del que habla el periodista.

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En ese baúl entran anuncios como el del remake de Final Fantasy VII con la tercera parte, algo de Intergalactic o quién sabe si el nuevo God of War sin Kratos como protagonista. A partir de ahí hay muchas alternativas como pensar en que Kingdom hearts 4 o The Last of Us 3 pueden entrar en la ocasión, pero parecen casos imposibles tan pronto. La nueva aventura de Sora parece marcada para tener un anuncio el próximo año en su aniversario, mientras que The Last of Us 3 debería ser poco más que un teaser con el logo de aparecer.