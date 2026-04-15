PlayStation tumba los rumores del State of Play inminente

Juan Pérez 15 ABR 2026 - 20:03h.

Todas las miradas están puestas en los insiders

La historia detrás de Saros, una secuela espiritual de los creadores de Returnal

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Los presagios de Natethehate sobre un State of Play el 16 de abril viajan al Más Allá después del silencio de PlayStation a lo largo del día previo, la última opción para presentar un evento de tales dimensiones. Hasta tal punto llega la negativa oficial, que Sony ha mantenido el calendario para presentar los juegos del catálogo de PS Plus cuando es una de las acciones habituales adheridas al SoP, por lo que las opciones marcadas por el leaker ya son historia.

La nebulosa sobre el State of Play de esta semana tiene planes diferentes a los previstos por las filtraciones, y es que el mencionado 16 de abril no va a tener ni mucho menos un evento. El runrún sobre el despliegue de third parties ligado a la PS5 tiene que esperar, porque por ahora las palabras de uno de los leakers más consolidados pasan a un segundo plano.

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La posibilidad de ver lo nuevo de Assassin's Creed Black Flag Resynced este jueves ahora ya no tiene la certeza, y la confirmación es el aviso de los juegos del catálogo de PlayStation Plus. Normalmente Sony aprovecha un evento reciente para avisar de sus novedades mensuales en el servicio de suscripción, pero en este caso no ha dudado al confirmar The Crew Motorfest, Horizon Zero Dawn Remastered, Football Manager 26, Warriors: Abyss, Squirrel with a gun, The Casting of Frank Stone y Monster Train.

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Esa retahíla de títulos es una demostración más que deja sin posibilidades el State of Play para este jueves, pero no es la última opción para el mes de abril. La confirmación de Xbox de un evento precisamente para el 16 de abril de Metro 2039 ocupaba un espacio que indudablemente no va a ser para PlayStation, por lo que las previsiones pueden pasar a unos días más adelante. De hecho el propio Natethehate matizó que el evento de Sony va a existir, pero que la fecha no la tenía tan segura después de unos últimos rumores.

Aún así otros nombres relevantes del sector como Tom Henderson mantienen el hype por refrendar el anuncio relacionado con Assassin's Creed, por lo que todavía hay voces con esperanzas de tener novedades en las próximas horas. Si eso significa un nuevo impulso para confiar en algo el viernes, bueno será, pero es cuanto menos extraño tener dos eventos diarios consecutivos lejos de un entorno como el del 'No E3'.

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El propio Henderson ha desvelado en más de una ocasión que en este mismo mes debe aparecer también la nueva IP dentro del universo de God of War donde el protagonismo puede pasar a Faye, y más adelante a Atreus en el próximo título. Un envoltorio que por ahora deja mucho humo hasta saber cuáles serán los próximos planes de Sony. Si de verdad el plato fuerte pasa por junio con el gran evento enrolado en el 'No E3', abril puede ser la primera piedra de algo más grande.

Cabe destacar que el lanzamiento de Saros el 30 de abril debe tener un peso clave en la promoción de PlayStation en las próximas semanas, por lo que los tiempos deben ser los ideales para saber diferenciar el hype de una IP a medio plazo, y otra para dentro de dos semanas.