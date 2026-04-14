Marathon lanza su primera gran actualización de mitad de temporada

Gustavo Maeso 14 ABR 2026 - 18:08h.

El shooter de Bungie refuerza la experiencia tanto en solitario como en equipo con mejoras de progresión y equilibrio

Marathon, el nuevo extraction shooter de Bungie, es finísimo pero implacable

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La primera gran actualización de mitad de temporada de Marathon ya está disponible, y llega cargada de novedades que redefinen la experiencia de juego. Desde ajustes de equilibrio hasta nuevas recompensas y sistemas, Bungie introduce cambios que buscan dinamizar cada partida y ofrecer más opciones tanto a jugadores solitarios como a escuadrones coordinados.

En esta actualización, el estudio apuesta por reforzar el núcleo jugable con mejoras que afectan directamente a la toma de decisiones en cada enfrentamiento. Además, la llegada del protocolo C.A.R.R.I. marca un antes y un después en la manera en la que los jugadores interactúan con los objetivos y recompensas dentro del universo del juego.

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Equilibrio y la progresión

Uno de los pilares de este parche es la revisión del sistema de progresión y el equilibrio general. Bungie introduce ajustes que hacen que cada partida sea más fluida y justa, especialmente en lo que respecta al enfrentamiento entre jugadores y la gestión del botín.

Entre los cambios más destacados encontramos una renovación del Pase de Temporada, que ahora incluye recompensas tanto en su versión gratuita como en la premium. En el track premium destacan estilos como Thief, Assassin y Destroyer, mientras que el gratuito incorpora elementos como el estilo Recon, el diseño WSTR Shotgun y nuevos emblemas de perfil.

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También se han aplicado mejoras significativas al Recon shell, optimizando la identificación de enemigos y el comportamiento de los drones rastreadores. Este ajuste, aparentemente técnico, tiene un impacto directo en la jugabilidad, ya que facilita la toma de decisiones en situaciones de alta presión.

A esto se suman nuevos chips de armas e implantes que ofrecen bonificaciones para todo el equipo, ampliando las posibilidades tácticas en partidas cooperativas. En paralelo, se introducen objetos como el Mercy Kit, que permite revivir enemigos caídos, y el Depleted Self-Revive, diseñado específicamente para partidas en solitario.

Más recompensas y botín de alto nivel

La actualización también amplía el sistema de recompensas con nuevas opciones que incentivan la exploración y el riesgo. Ahora, los jugadores pueden acceder a estilos de la facción Arachne desbloqueables a través del Codex, lo que añade una capa adicional de personalización.

Además, se han mejorado los pools de botín de alto valor, incorporando armas únicas de nivel Deluxe en zonas como Perimeter y Dire Marsh. Este cambio refuerza la sensación de recompensa en las incursiones más peligrosas, algo que los jugadores veteranos venían demandando.

El protocolo C.A.R.R.I.: una nueva forma de jugar

Uno de los elementos más innovadores de esta actualización es la introducción del protocolo C.A.R.R.I. (CyberAcme Runner Reinforcement Initiative). Este sistema temporal, impulsado por ONI dentro del lore del juego, busca incentivar tanto el juego en equipo como el progreso individual.

A través de este protocolo, los jugadores pueden obtener Elogios CyberAcme al completar contratos y extraer con éxito. Estas recompensas pueden canjearse en la armería C.A.R.R.I., donde encontramos armas rotatorias, cajas de recursos, paquetes de reputación y otros objetos útiles.

Lo interesante de este sistema es que está diseñado para equilibrar la experiencia entre jugadores nuevos y veteranos. Mientras los recién llegados pueden acelerar su progreso, los jugadores más experimentados siguen encontrando incentivos para participar.

Marathon se expande más allá del videojuego

Bungie no se ha limitado a mejorar el juego en sí. Con esta actualización también llega una colaboración con Displate que permite a los fans llevar el universo de Marathon a sus hogares. La colección incluye ilustraciones de los seis Runner shells, así como arte del Compiler presente en la edición Deluxe.

Por otro lado, la edición coleccionista del juego ya está disponible en la Bungie Store, incluyendo contenido digital completo y una figura a escala 1/6 del Thief Runner con iluminación LED. Además, quienes adquieran esta edición obtendrán cosméticos exclusivos dentro del juego, como el emblema y fondo ZERO STEP.