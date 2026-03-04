Gustavo Maeso 04 MAR 2026 - 16:29h.

El nuevo shooter de extracción de Bungie llega con juego cruzado completo y temporadas dinámicas cada tres meses

Marathon ficha a las dos voces estelares de Expedition 33

Compartir







La espera ha terminado. Desde Bungie nos invitan a mirar hacia las estrellas y responder a la llamada de Tau Ceti IV. Marathon, el nuevo shooter de extracción desarrollado por los creadores de Halo y Destiny, se lanza oficialmente el 5 de marzo para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam, con cross-play y cross-save completos desde el primer día.

El estudio no solo prepara el debut de uno de los títulos multijugador más ambiciosos del año, sino que además ha acompañado el anuncio con una potente pieza audiovisual: el videoclip oficial “In Death We’ve Just Begun”, dirigido por el cineasta Harmony Korine junto a Sam Goldwater, y protagonizado por música original creada por Ryan Lott (Son Lux) con letras y voz de Poppy. El resultado es una introducción estilizada y oscura al mundo de Marathon, donde la supervivencia y la codicia van de la mano.

Un viaje peligroso a Tau Ceti IV

El universo de Marathon nos traslada al sistema estelar Tau Ceti, concretamente al planeta Tau Ceti IV, un lugar abandonado lleno de misterios, tecnología perdida y recursos de gran valor. En este escenario los jugadores encarnan a los llamados Runners, mercenarios cibernéticos que se adentran en zonas hostiles para recuperar botín y sobrevivir.

PUEDE INTERESARTE Bungie desvela el primer gameplay de Marathon y anuncia su fecha de lanzamiento

La premisa del juego se enmarca dentro del género survival extraction shooter, una fórmula que combina combate intenso, exploración y el riesgo constante de perder todo lo conseguido si no logramos escapar con vida.

Desde Bungie plantean un mundo persistente donde cada incursión cuenta una historia diferente. Equipamiento raro, enfrentamientos contra otros escuadrones y decisiones tácticas marcan cada partida. El objetivo es sencillo de explicar, pero difícil de dominar: entrar, saquear y escapar antes de que sea demasiado tarde.

Con este proyecto, el estudio responsable de sagas tan influyentes como Halo y Destiny busca reinterpretar su experiencia en shooters competitivos dentro de un nuevo formato que mezcla PvP, narrativa ambiental y progresión a largo plazo.

Un videoclip que expande el universo de Marathon

Para acompañar el lanzamiento, Bungie ha presentado el videoclip oficial “In Death We’ve Just Begun”, una pieza cinematográfica ambientada directamente en el universo del juego.

El proyecto ha sido dirigido por Harmony Korine, cineasta conocido por su estilo visual experimental, junto a Sam Goldwater. La obra presenta una visión estilizada del trabajo de los Runners en Tau Ceti IV: violencia, tecnología avanzada y una estética que mezcla ciencia ficción con una crudeza casi industrial.

La banda sonora también juega un papel clave. El tema ha sido escrito e interpretado por Ryan Lott y Son Lux, con voz y letras de Poppy. La mezcla corrió a cargo de Chris Tabron en Rumours (Brooklyn) y la masterización fue realizada por Dave Kutch en The Mastering Palace de Nueva York.

El resultado es una combinación de música experimental y narrativa visual que funciona como carta de presentación del tono del juego: inquietante, futurista y profundamente atmosférico.

Temporadas dinámicas desde el primer día

Uno de los pilares del proyecto será su estructura de contenido continuo. Bungie ha confirmado que Marathon se lanzará con un sistema de temporadas de tres meses, diseñadas para evolucionar constantemente la experiencia.

Cada temporada introducirá cambios significativos en el juego, incluyendo:

Nuevas zonas o modificaciones en los mapas existentes

Equipamiento y recompensas inéditas

Avances narrativos dentro del universo de Tau Ceti

Ajustes de progresión y nuevas mecánicas de juego

Según el estudio, el objetivo es mantener el mundo de Marathon en constante transformación, evitando el modelo tradicional de expansiones pagadas y apostando por una evolución continua del título.

De este modo, cada temporada no solo añadirá contenido, sino que también modificará el estado del mundo y la forma en que los jugadores interactúan con él.

Bungie apuesta por el largo plazo

El lanzamiento de Marathon representa un momento importante para Bungie. Tras el éxito sostenido de Destiny 2, el estudio busca abrir una nueva etapa con una franquicia que combina su experiencia en shooters competitivos con una estructura pensada para durar años.

La compañía ha dejado claro que planea dar soporte a largo plazo al juego, con actualizaciones periódicas, nuevos sistemas y una narrativa que irá desarrollándose temporada tras temporada.

En otras palabras, el viaje a Tau Ceti IV acaba de empezar.

Desde el primer día, Marathon ofrecerá cross-play y cross-save completos, lo que permitirá a los jugadores compartir progreso y partidas entre PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC (Steam).