Bloodborne dará el salto al cine con una película de animación para adultos

Gustavo Maeso 14 ABR 2026 - 13:54h.

Sony confirma el proyecto en CinemaCon y apuesta por el terror gótico y la fidelidad al videojuego original

Los 6 juegos de mesa nacidos de videojuegos, de Dead Cells a Bloodborne

Compartir







Hace tiempo que se hablaba de la posible adaptación a la gran pantalla de Bloodborne, el mítico juego de From Software y PlayStation, y parece que los rumores estaban en lo cierto. Sony Pictures ha confirmado que este título de culto tendrá su propia adaptación cinematográfica en formato de animación y, lo que es más relevante, con calificación R. Esto implica que la película no escatimará en violencia ni en el tono visceral que caracteriza a la obra original. Durante el panel de Sony en la CinemaCon, el presidente del grupo cinematográfico, Sanford Panitch, dejó claro que el proyecto será “muy fiel” al espíritu sangriento y perturbador del juego.

En Bloodborne, nos ponemos en la piel de un viajero que llega a una ciudad maldita inspirada en la arquitectura victoriana, infestada de criaturas grotescas y secretos oscuros. Este universo, desarrollado por FromSoftware y publicado por Sony Interactive Entertainment, fue celebrado por los fans por su atmósfera opresiva, narrativa fragmentada y una jugabilidad exigente.

PUEDE INTERESARTE Los 7 juegazos a menos de 10 euros en las ofertas de mayo de PlayStation

La adaptación correrá a cargo de Sony Pictures en colaboración con PlayStation Productions y Lyrical Animation. Además, el proyecto contará con la participación del creador de contenido Seán McLoughlin, conocido mundialmente como JackSepticEye. Un influencer que es todo un apasionado del juego cuya comunidad supera los 48 millones de seguidores.

Continúa la racha del cine basado en videojuegos

Desde luego, podemos decir que estamos vviendo una auténtica nueva era de oro de la colaboración videojuegos/cine. Nuchos son los proyectos que están combinando talento de Hollywood con propiedades intelectuales del mundo gaming. Entre los proyectos más destacados en marcha encontramos la adaptación de Helldivers, dirigida por Justin Lin y protagonizada por Jason Momoa o la esperada versión cinematográfica de The Legend of Zelda, dirigida por Wes Ball.

PUEDE INTERESARTE The Duskbloods: FromSoftware anuncia su nuevo exclusivo para Nintendo Switch 2

En los últimos años, películas como The Super Mario Bros. Movie o A Minecraft Movie han demostrado que las adaptaciones de videojuegos pueden dominar la taquilla global.

Violencia, animación y fidelidad: las claves del éxito

La decisión de apostar por una clasificación R no es un detalle sin importancia. En un mercado donde muchas adaptaciones suavizan sus contenidos para llegar a un público más amplio, Sony parece optar por lo contrario: abrazar la crudeza que define a Bloodborne. Este enfoque podría situar la película en una línea similar a producciones animadas para adultos que han sabido equilibrar narrativa, estética y violencia. Además, el formato animado abre la puerta a representar con mayor libertad el universo grotesco y surrealista del juego. Criaturas imposibles, escenarios oníricos y combates viscerales podrán cobrar vida sin las limitaciones del live-action.

Pero todavía habrá que esperar unos años para ver terminada esta adaptación de Bloodborne y saber si se respetó al máximo el lore, la estética y la violencia del mítico juego de PlayStation.