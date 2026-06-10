María Trigo 10 JUN 2026 - 08:48h.

Una curiosa anécdota con la que todos terminaron entre risas

Joaquín reitera su apoyo a la Selección pese a la ausencia de jugadores del Betis: "Esté quien esté"

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Que Joaquín Sánchez cuando era jugador del Málaga CF se disfrazó justo cuando uno de los jeques dueños del club entraba al vestuario acompañado de Fernando Hierro no es ningún secreto. Fue Santi Cazorla el que desveló esta anécdota de Joaquín hace unos tres años. Ya con el hielo roto, en esta ocasión ha sido Nacho Monreal el que ha contado su versión de lo ocurrido.

Lo ha hecho en una entrevista en el Diario AS, donde primero ha valorado lo que aportaba Joaquín: "Además del pedazo de futbolista que es, como persona es un chico muy bueno, muy salado, siempre contando chistes. Alguien que da vida al vestuario".

Y, después, ha recordado ese día en el Joaquín decidió coger algunas cosas que tenía a mano para hacerse pasar por un jeque justo en un momento delicado. Era un Málaga de Champions y en los tiempos en los que Hierro, entonces director deportivo blanquiazul, tenía que dar la cara por el jeque Abdullah Al-Thani, que había incumplido con los pagos a los jugadores durante varios meses consecutivos. "Teníamos reunión con Fernando Hierro y se disfrazó. Justo entró Fernando con la mano derecha del jeque, sin que él supiera nada, y nos empezamos a reír todos en el vestuario", ha rememorado Monreal.

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Nacho Monreal y su paso por el Málaga

Por último respecto al cuadro andaluz, el que fuera lateral izquierdo lo ha valorado así: "Muy bueno. Fue muy corto, pero intenso. Champions el primer año, luego jugar la fase de grupos antes de irme a Inglaterra. Muy buenos recuerdos por el club, la gente, la ciudad… Muy feliz de mi experiencia aquí. Al margen de todo lo que pasó, yo me quedo con lo deportivo, que fue maravilloso. Quedamos cuartos el primer año, el segundo yo estuve hasta el mercado de invierno. Creo que el grupo que formamos nos olvidamos de todos los aspectos internos y nos centramos en lo deportivo. Había grandísimos jugadores Podría nombrar muchísimos que luego han ido a equipos importantes".