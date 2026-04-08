El posible State of Play entre abril y mayo apunta a Marvel's Wolverine

Juan Pérez 08 ABR 2026 - 16:54h.

El análisis del calendario de otros años y las filtraciones indican dos eventos en poco tiempo

Los 25 grandes videojuegos de PS5 para 2026 tras Resident Evil: Requiem

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La exposición de los próximos meses con el calendario cargado de videojuegos para la segunda mitad del 2026 coloca en una posición privilegiada a los fans de PlayStation por las oportunidades del mercado. Con la proyección de un próximo State of Play para las próximas semanas según el insider Natethehate, el repaso al calendario habitual de Sony en la previa a los acontecimientos del 'No E3' deja muchas opciones de ver a Lobezno de cerca más allá de los tráilers anunciados.

El peso de la PS5 después de un mes de abril cargado de lanzamientos deja en este punto de la generación puede marcar un antes y un después en estos meses con el respaldo de algunos de los juegos más esperados del momento. En esa búsqueda por la información de última hora Nate ha confirmado que los planes de PlayStation pasan por colocar un State of Play "mucho antes" del habitual en el mes de junio por lo que ha escuchado, y eso significa dos cosas: garras y monográfico.

Empecemos por el principio, el 'No E3' es innegociable. Los juegos que van a pasar por PS5 en los próximos meses son lo suficientemente jugosos como para no afrontar esta era como algo especial con la necesidad de darle un impulso desde el marketing. Exclusivos o no, Marvel's Wolverine, Marvel Tokon, Phantom Blade Zero y GTA VI están marcados a fuego más allá de los gustos, y Sony lo sabe.

En los últimos 7 años el entorno del ahora eliminado E3 mantiene su esencia en muchas de las casas con muchos elementos cambiados pero la base de un evento por compañía. PlayStation juguetea entre State of Play y Showcase según las necesidades, pero siempre encaja la fecha entre finales de mayo o principios de junio.

2025: State of Play el 4 de junio

2024: State of Play el 30 de mayo

2023: PlayStation Showcase el 24 de mayo

2022: State of Play el 2 de junio

2021: State of Play el 8 de julio

2020: The Future of Gaming el 11 de junio

2019: State of Play el 9 de mayo

La base entonces para comparar con los años anteriores pasa por un evento previo al verano que también es un State of Play pero en general tiene un enfoque único de un sólo juego. El año pasado el 30 de abril hubo un State of Play enfocado en Borderlans 4, mientras que en 2024 la estrategia fue la misma el 13 de abril para hablar sólo de Final Fantasy XVI. No es algo nuevo, es algo que también sucedió en años anteriores con Horizon Forbidden West (el 27 de mayo de 2021), con actualizaciones de Ratchet and Clank (29 de abril de 2021) y más atrás con The Last of Us II y Ghost of Tsushima el 27 y el 14 de mayo de 2020 respectivamente.

Marvel's Wolverine puede tener su propio State of Play

Si los trazos de los años anteriores son una pista significativa para entender los próximos pases de PlayStation lo más lógico es imaginar un primer State of Play entre abril y mayo con Marvel's Wolverine como protagonista. El monográfico del exclusivo más potente de la compañía para 2026 tiene demasiadas sombras por la necesidad de ocultar el tipo de juego, el gemapley y todos los secretos después de la famosa filtración de Insomniac Games.

Ahora es una oportunidad de oro para aprovechar ese primer State of Play del que habla Natethehate para poner todos los focos en Lobezno, pero no es el único candidato. Marvel Tokon: Fighting Souls está muy cerca de tener una relevancia similar no sólo por lo que puede significar este año sino a largo plazo dentro de los juegos de lucha. La tercera opción es Phantom Blade Zero, pero parece algo más lejano tanto por la relevancia como por la situación de cada título. En ellos está la clave para entender el futuro a corto plazo que, si llega entre abril y mayo, puede tener su anuncio en cualquier momento de las próximas dos-tres semanas.