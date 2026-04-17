Metro 2039 muestra los detalles de su campaña en una demo intensa y oscura

Gustavo Maeso 17 ABR 2026 - 16:14h.

4A Games apuesta por una experiencia más psicológica, cinematográfica y con ecos evidentes de la actualidad en Ucrania

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Tras el avance de hace unos días en colaboración con Xbox, Metro 2039 se ha anunciado oficialmente en un evento en directo que ha mostrado un montón de detalles de su gameplay. Durante 15 minutos, 4A Games nos ha abierto una ventana a su nueva propuesta, una que no solo mantiene intacto el ADN de la franquicia, sino que lo refuerza con una ambición narrativa y técnica que se percibe desde el primer minuto.

Y lo cierto es que, tras ver tanto el gameplay extendido como el tráiler de revelación, salimos con la sensación de estar ante el capítulo más introspectivo y perturbador de la saga. Aquí no solo importa sobrevivir en un mundo devastado: importa entender qué queda de la humanidad cuando todo lo demás se ha perdido.

Un vistazo al gameplay: tensión constante y fidelidad visual

La demostración de juego nos sitúa rápidamente en el tono que marcará toda la experiencia: oscuridad, silencio y una amenaza constante que parece acecharnos desde cada rincón del Metro. La combinación de gameplay real con cinemáticas en tiempo real funciona especialmente bien, difuminando la línea entre narrativa y acción.

Lo primero que nos llama la atención es el salto técnico. La iluminación dinámica, el detalle en los escenarios y la densidad atmosférica elevan la inmersión a otro nivel. No es solo que el Metro sea claustrofóbico; es que se siente vivo, cargado de historia, de tragedia y de peligro.

El icónico reloj de pulsera regresa como elemento clave, no solo como herramienta mecánica, sino como recurso diegético que incrementa la tensión en los enfrentamientos. Durante el combate mostrado contra mutantes, cada segundo cuenta, cada sonido alerta y cada decisión pesa.

Una historia más personal: el “extraño” como eje narrativo

Uno de los cambios más significativos es el nuevo protagonista, conocido como “el extraño”. Lejos de los héroes tradicionales, aquí encarnamos a un ermitaño atormentado por visiones y pesadillas en estado de vigilia. Este enfoque promete una narrativa más introspectiva, donde la psicología del personaje tendrá tanto peso como la acción.

El hecho de que el protagonista esté completamente doblado al castellano refuerza esa conexión emocional. No se trata solo de escuchar su voz, sino de entender su dolor, sus dudas y sus motivaciones en un mundo donde la esperanza es un recurso escaso.

La premisa es potente: tras años lejos del Metro, el protagonista se ve obligado a regresar a ese infierno subterráneo que juró abandonar. Y nosotros, como jugadores, compartimos ese viaje cargado de culpa, miedo y descubrimiento.

El contexto político: una narrativa marcada por la realidad

Uno de los aspectos más interesantes de Metro 2039 es su trasfondo político. La historia se desarrolla en un Metro unificado bajo el régimen del Novoreich, liderado por un nuevo Führer: Hunter. Lo que se presenta como una promesa de salvación es, en realidad, un sistema autoritario basado en propaganda y control.

El propio desarrollo del juego, marcado por la guerra en Ucrania, ha influido directamente en su narrativa. 4A Games, con raíces ucranianas, introduce una capa de lectura más profunda sobre las consecuencias de las decisiones, el coste de la libertad y la manipulación de la verdad. Estamos ante una valiente reflexión sobre el poder, la resistencia y la identidad.

Un Metro más vivo (y más letal)

El tráiler de revelación refuerza lo visto en la demo, pero con un enfoque más cinematográfico. Aquí se nos muestra un mundo que, pese a estar devastado, conserva una belleza inquietante. Luces que atraviesan túneles en ruinas, criaturas que emergen de la oscuridad y facciones humanas que luchan por el control.

La jugabilidad parece mantener el equilibrio clásico de la saga: exploración, sigilo, gestión de recursos y combate. Sin embargo, todo apunta a que el componente de terror psicológico tendrá un peso mayor. No solo temeremos a lo que vemos, sino también a lo que imaginamos.

El nuevo capítulo de la saga METRO llegará a Xbox Series S|X, PlayStation 5, Steam y Epic este invierno. La influencia del contexto real añade una capa de autenticidad que pocas veces vemos en el género. Y el nuevo protagonista abre la puerta a una historia más personal, más vulnerable y, probablemente, más impactante. Queda por ver cómo se traduce todo esto en la experiencia completa, pero las primeras sensaciones son claras: estamos ante un título que quiere dejar huella.