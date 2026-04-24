Gustavo Maeso 24 ABR 2026 - 16:17h.

La nueva entrega llegará a consolas de última generación, PC y Ubisoft+ con ediciones especiales y contenido adicional

El remake de Assassin’s Creed Black Flag se presenta esta semana

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La saga de los asesinos más famosa del videojuego vuelve a surcar los mares con fuerza renovada. Ubisoft presentó ayer todos los detalles de Assassin’s Creed Black Flag Resynced, un remake que recupera la esencia del clásico de 2013 mientras lo adapta a las exigencias tecnológicas actuales. La cita ya está marcada en el calendario: el próximo 9 de julio de 2026 será el momento en el que los jugadores podrán embarcarse de nuevo en esta aventura pirata.

El anuncio demuestra la apuesta del estudio por revitalizar una de sus entregas más queridas. Con un desarrollo liderado por Ubisoft Singapur y la colaboración de múltiples estudios internacionales (incluyendo Ubisoft Barcelona), este proyecto busca equilibrar fidelidad y modernidad en una experiencia completamente rediseñada.

Un remake fiel que evoluciona el original

Nos encontramos ante algo más que una simple remasterización. Black Flag Resynced ha sido reconstruido desde cero utilizando la última versión del motor Anvil, lo que se traduce en una mejora visual significativa y una jugabilidad más rica. Según hemos podido saber, el sistema de combate incorpora ahora mecánicas basadas en bloqueos, mientras que el sigilo y el parkour han sido refinados para ofrecer mayor fluidez y precisión.

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Además, las mecánicas navales —uno de los pilares del juego original— han sido ampliadas, profundizando en la gestión del barco, los combates marítimos y la exploración. A esto se suma nuevo contenido narrativo que promete enriquecer la historia sin alterar su esencia.

Regreso a la Edad de Oro de la piratería

Volvemos al Caribe del siglo XVIII para ponernos en la piel de Edward Kenway, un capitán pirata carismático y rebelde. Su historia, marcada por la ambición y el conflicto, se entrelaza con la eterna lucha entre Asesinos y Templarios.

En esta travesía nos cruzaremos con figuras legendarias como Barbanegra, Anne Bonny o Calicó Jack, personajes históricos que aportan autenticidad y riqueza al universo del juego. Todo ello en un mundo abierto donde la libertad, el peligro y la oportunidad conviven constantemente.

Un apartado sonoro con sello de calidad

Uno de los anuncios más llamativos ha sido el regreso de Woodkid, artista nominado al GRAMMY, que volverá a colaborar con la franquicia. En esta ocasión, trabajará en un tema reimaginado que se presentará más adelante este año, reforzando la identidad sonora del título.

La música ha sido siempre un elemento clave en Assassin’s Creed, y este nuevo capítulo apunta a mantener ese estándar emocional y épico que tanto caracteriza a la saga.

Ediciones, precio y contenido adicional

El juego estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC (a través de Ubisoft Store, Steam y Epic Games Store), además de incluirse en el servicio Ubisoft+.

La Standard Edition tendrá un precio de 59,99 € e incluirá el juego base. Pero también se han anunciado versiones más completas:

Deluxe Edition (solo digital): añade contenido extra como el pack de personaje Maestro Assassin y el pack naval correspondiente.

(solo digital): añade contenido extra como el pack de personaje Maestro Assassin y el pack naval correspondiente. Collector’s Edition: incorpora todos los extras digitales junto a elementos físicos exclusivos como una figura de Edward, un steelbook, un mapa de tela y accesorios coleccionables.

Además, quienes reserven el juego recibirán el Pack Escarlata de Barbanegra, que incluye atuendos, armas y objetos cosméticos exclusivos.

Desde su debut en 2007, Assassin’s Creed se ha consolidado como una de las franquicias más influyentes de la industria, superando los 230 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Su capacidad para combinar historia, ficción y jugabilidad innovadora ha permitido que trascienda el videojuego hacia otros formatos de entretenimiento.

Habrá que esperar al 9 de julio para comprobar si logra cumplir todas sus promesas, pero lo que está claro es que la bandera negra vuelve a ondear con fuerza.