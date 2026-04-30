Gustavo Maeso 30 ABR 2026 - 14:35h.

Las reservas ya están abiertas y el juego ha anunciado las ediciones Standard, Deluxe y Collector’s Edition

Las copias físicas de Star Wars: Racer Revenge se revalorizan y no es por amor al juego

Compartir







Las míticas carreras de vainas del universo Star Wars vuelve a protagonizar un videojuego. Star Wars: Galactic Racer, el nuevo juego de carreras desarrollado por Fuse Games, llegará el 6 de octubre de 2026 a PS5, Xbox Series X|S y PC. La propuesta nos invita a competir en la Galactic League, un circuito no autorizado nacido en el caótico Borde Exterior, donde la velocidad, la reputación y los choques importan tanto como la habilidad al volante.

Las reservas ya están disponibles desde hoy, 30 de abril de 2026, con tres ediciones principales: Standard, Deluxe y Collector’s Edition. El precio de partida será de 59,99 euros para la edición estándar. Además, habrá versiones físicas Standard y Deluxe en PS5 y Xbox Series X|S, mientras que la Collector’s Edition también llegará en formato físico para PC.

PUEDE INTERESARTE Xbox Game Pass arranca 2026 con Star Wars Outlaws y Resident Evil Village

Una liga sin reglas en una galaxia en reconstrucción

En Star Wars: Galactic Racer encarnaremos a Shade, un misterioso piloto que se adentra en una competición clandestina donde se mezclan viejas rivalidades, alianzas incómodas y cuentas pendientes. Aquí no hay profecías ni Fuerza que valga: la clave estará en dominar la conducción, leer la carrera y construir el vehículo adecuado para cada desafío.

El juego apuesta por una estructura de aventura de carreras basada en runs, con una campaña para un jugador y modalidades multijugador online para hasta 12 pilotos. Según la información oficial, podremos competir con distintas clases de vehículos de repulsión: landspeeders, speeder bikes, skim speeders y podracers, una incorporación especialmente llamativa para los fans de las carreras clásicas de la saga.

Ediciones, extras y bonificaciones de reserva

Todas las reservas incluirán una personalización adicional gratuita para landspeeders, speeder bikes o skim speeders. El color variará según la plataforma elegida. También se añadirá un 'Player Banner' para los modos multijugador.

La Deluxe Edition, con un precio recomendado de 79,99 euros, sumará tres vehículos extra: Kor Sarun: Darc X landspeeder, Kor Sarun: Ciza T speeder bike y Kor Sarun: Rak S skim speeder. También incluirá tres eventos Arcade Deluxe, un paquete de aspectos, elementos cosméticos para el perfil multijugador y un libro de arte digital con diseños inéditos de personajes, localizaciones y vehículos.

Para coleccionistas, la Collector’s Edition costará 159,99 euros. Esta edición física incluirá una maqueta del Kor Sarun: Darc X landspeeder, un estandarte físico dedicado al campeón de la Galactic League Kestar Bool, dos parches de piloto, una copia física del libro de arte, steel case, funda personalizada y embalaje premium. También incorporará la mejora Deluxe con todos sus contenidos digitales.

Un regreso al espíritu de las carreras arcade

Sus creadores definen Galactic Racer como una reinvención de las carreras de alto riesgo dentro del Borde Exterior, con choques, derribos y estrategia como ingredientes centrales. También sitúan la acción tras la caída del Imperio, en una galaxia donde la Nueva República intenta reconstruirse mientras florecen el juego, el espectáculo y las competiciones ilegales.

El contexto es interesante porque Fuse Games cuenta con veteranos vinculados a sagas de conducción arcade como Burnout y Need for Speed, algo que ya había despertado expectativas desde el anuncio inicial del proyecto.

Con lanzamiento fijado para el 6 de octubre de 2026, Star Wars: Galactic Racer se perfila como una de las propuestas más potentes para quienes echábamos de menos velocidad pura en la galaxia.