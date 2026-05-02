Los 15 juegos en descuento extremo en PS Store a menos de 10 euros

Juan Pérez 02 MAY 2026 - 09:59h.

Un espacio para entrar en sagas míticas o descubrir algunos indies

Los 10 videojuegos top de PS5, Switch 2 o Xbox sin fecha para 2026

Compartir







El placebo de la industria de los videojuegos vive en el entorno de los eventos del 'No E3' en junio a falta del descubrimiento de sorpresas como un posible PlayStation Showcase, y mientras tanto, llueven las ofertas. Con las rebajas de primavera superadas, las ofertas puntuales son las bases hasta verano para entender la entrada en múltiples sagas y en oportunidades claves para llegar a algunos juegos a precios muy rebajados hasta el 7 de mayo.

El último movimiento de la PS Store es convertir la próxima semana en una bajada constante de precios en franquicias míticas y en indies, dos partes del mismo bloque con juegos por debajo de los 10 euros. Mientras algunos títulos como el roguelite de las Tortugas Ninja baja de los tres euros, este pack al completo son hasta 15 videojuegos de distintos géneros encerrados en una oportunidad única.

PUEDE INTERESARTE MotoGP 26: un acelerón a fondo que pone a esta entrega en la pole de la saga

Con referentes de la industria en el Siglo XXI como God of War, Bioshock, Batman o Alan Wake, es más un descubrimiento que una oportunidad porque muchos de ellos juegan con precios bajos desde hace años. Es una prueba perfecta para probar, para recomendar o para moldear el futuro de alguna de las sorpresas del verano como el rumoreado nuevo juego de Santa Monica que debería presentarse en el evento de Sony en junio.

Katamari o Pentiment quizás son los más desconocidos y a la vez los que guardan una representación con algunas de las mejores notas en la media de los usuarios en la PS Store de este pack. Una demostración de que los indies tienen un espacio principal en el estante digital de muchos como sucede con el archiconocido Vampire Survivors, que en este caso baja de los cuatro euros como promoción para dar a conocer su secuela enterrada en un roguelike con deckbuilding

PUEDE INTERESARTE A Final Fantasy VII: Parte 3 se le está poniendo cara de sorpresa en el Summer Game Fest

Los precios exactos y descuentos del top 15

Las Tortugas Ninja: El destino de Splinter a 2,84 euros (-90%)

Vampire Survivors a 3,74 euros (-25%)

Alan Wake Remastered a 4,49 euros (-85%)

Batman: Arkham Knight a 4,99 euros (-75%)

Mortal Kombat X a 4,99 euros (-75%)

Uncharted: The Nathan Drake Collection a 5,99 euros (-70%)

Need for Speed Heat a 6,99 euros (90%)

Bioshock Remastered a 7,99 euros (-60%)

Katamari Damacy REROLL a 7,49 euros (-75%)

Overcooked y Overcooked 2 a 8,74 euros (-75%)

Pentiment a 9,99 euros (-50%)

Return to Moria a 9,99 euros (-60%)

World of Final Fantasy a 9,99 euros (-60%)

God of War a 9,99 euros (-50%)

Bloodborne a 9,99 euros (-50%)

Los precios entre plataformas son muy diferentes, porque hay títulos más rebajados en Steam que tienen un precio elevado aquí o viceversa, por lo que con varias consolas en casa siempre hay que mirar todas las opciones. Sobre todo cuando la propuesta no es un Triple AAA de última generación sino un título abierto a decidir si merece la pena en Steam Deck, Switch 2, Portal o PS5. Entre tanto la búsqueda del mínimo histórico o del momento oportuno para abrir un nuevo melón en la industria de los videojuegos a veces pasa por las ganas, el precio y encontrar el momento adecuado, y esta lista es un buen inicio.