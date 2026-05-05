Xbox Game Pass comienza mayo con Mixtape, Call of the Elder Gods o Forza Horizon 6

Gustavo Maeso 05 MAY 2026 - 17:39h.

Xbox ha anunciado nuevos títulos que llegarán este mes a Game Pass para consola, PC, dispositivos portátiles y la nube

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Microsoft ha desvelado la nueva oleada de títulos que aterrizan en Xbox Game Pass durante estas primeras semanas de mayo, y lo cierto es que el catálogo llega cargado de propuestas ambiciosas y algunos esperados estrenos desde el primer día. Forza Horizon 6 (Playground Games), Descenders Next (Ragesquid), Outbound (Square Glade Games), Black Jacket (Mi’pu’mi), Call of the Elder Gods (Out of the Blue Games) y Elite Dangerous (Frontier Developments) son algunos de los elegidos.

Forza Horizon 6 llegará el 19 de mayo

Uno de los grandes protagonistas es, sin duda, Forza Horizon 6, que llegará el próximo 19 de mayo como estreno directo en Game Pass. La franquicia de conducción da el salto a Japón, una ambientación largamente demandada por la comunidad.

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En esta nueva entrega podremos recorrer paisajes que van desde autopistas neon hasta carreteras de montaña, todo ello con más de 550 vehículos reales. El juego promete ser el mundo abierto más grande de la saga y refuerza su apuesta por la exploración, la personalización y el componente social. Además, quienes opten por la edición Premium podrán acceder anticipadamente desde el 15 de mayo.

Subnautica 2 y el regreso a lo desconocido

Otro de los nombres que destaca con fuerza es Subnautica 2, que debutará en formato Game Preview el 14 de mayo. La secuela del exitoso título de supervivencia submarina nos lleva a un nuevo planeta alienígena, con un enfoque ampliado que incluye cooperativo para hasta cuatro jugadores.

La propuesta mantiene su esencia: exploración, construcción de bases y gestión de recursos, pero añade nuevas mecánicas y misterios por descubrir. La evolución del universo Subnautica apunta a una experiencia más ambiciosa y social, algo que encaja perfectamente con el ecosistema Game Pass.

Mixtape apuesta por la nostalgia

Entre las propuestas más originales encontramos Mixtape, disponible desde el 7 de mayo. Este título, desarrollado por Beethoven & Dinosaur, nos propone una aventura narrativa inspirada en el cine coming-of-age.

La música, las emociones adolescentes y los recuerdos forman el núcleo de una experiencia que busca conectar con el jugador desde lo emocional. Es una de esas apuestas que refuerzan la diversidad del catálogo, alejándose de los grandes presupuestos para ofrecer algo más íntimo y artístico.

Acción, rol y desafíos indies

La lista de lanzamientos no se queda ahí. Este mes también recibimos títulos como:

Wuchang: Fallen Feathers (6 mayo) , un RPG de acción estilo souls ambientado en la dinastía Ming, con combate exigente y narrativa oscura.

, un RPG de acción estilo souls ambientado en la dinastía Ming, con combate exigente y narrativa oscura. DOOM: The Dark Ages (14 mayo) , que explora los orígenes del DOOM Slayer en un contexto medieval, aportando un giro interesante a la saga.

, que explora los orígenes del DOOM Slayer en un contexto medieval, aportando un giro interesante a la saga. Elite Dangerous (12 mayo) , que sigue expandiendo su universo de simulación espacial con total libertad de juego.

, que sigue expandiendo su universo de simulación espacial con total libertad de juego. Ben 10 Power Trip (6 mayo), una propuesta más familiar con exploración y combate accesible.

A esto se suman experiencias como Descenders Next (6 mayo), Wheel World (6 mayo) o Wildgate (6 mayo), que amplían el espectro con deportes extremos, aventuras cósmicas y shooters tácticos.

Más allá de los grandes nombres, Game Pass sigue apostando por títulos independientes con identidad propia. Ejemplos como Outbound (11 mayo), centrado en la vida sostenible sobre ruedas, o Black Jacket (12 mayo), un oscuro juego de cartas con mecánicas poco convencionales, demuestran el compromiso con la innovación.

También destaca Call of the Elder Gods (12 mayo), el juego de los madrileños Out of Blue que continúa la línea narrativa lovecraftiana iniciada por Call of the Sea, apostando por puzles y exploración con una fuerte carga atmosférica.

Actualizaciones y despedidas

El ecosistema Game Pass no solo vive de lanzamientos. Títulos como Dead by Daylight reciben importantes actualizaciones, incorporando colaboraciones con franquicias como Attack on Titan o Alien, lo que mantiene viva la experiencia para los jugadores habituales.

Por otro lado, algunos juegos abandonarán el catálogo el 15 de mayo, entre ellos Planet of Lana o Go Mecha Ball. Como es habitual, los suscriptores podrán adquirirlos con descuento antes de su salida.