El Modo Xbox ya está disponible en PC con Windows 11

Gustavo Maeso 04 MAY 2026 - 17:30h.

Microsoft avanza hacia un ecosistema gaming unificado y más inmersivo que diluye la diferencia entre Xbox y PC

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Microsoft ha anunciado que el modo Xbox ya está disponible en PC, gracias a un lanzamiento progresivo en equipos con Windows 11. Según el anuncio desde ya mismo "algunos usuarios en mercados seleccionados" pueden empezar a probar esta experiencia que acerca el entorno de consola de Xbox a ordenadores portátiles, sobremesas y dispositivos táctiles.

Nos encontramos ante un paso importante en la estrategia de Microsoft para unificar la experiencia de juego entre plataformas. Xbox Mode es una reinterpretación del PC como centro de juego, donde la comodidad, la inmersión y el acceso inmediato al contenido se sitúan en primer plano.

Una experiencia más inmersiva en PC

Xbox Mode está pensado para esos momentos en los que queremos que el juego lo sea todo. Activar este modo transforma el escritorio tradicional en una experiencia a pantalla completa optimizada para mando, inspirada directamente en las consolas Xbox.

La interfaz ha sido diseñada para minimizar distracciones y priorizar lo importante: nuestros juegos. Desde el primer momento, podemos acceder rápidamente a nuestra biblioteca, ver los títulos recientes y lanzarlos sin necesidad de navegar entre ventanas o aplicaciones.

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Entre sus principales características, encontramos:

Navegación completamente optimizada para mando

Acceso rápido a juegos recientes y biblioteca completa

Transición fluida entre Xbox Mode y el escritorio tradicional

Integración de múltiples plataformas de juego

Biblioteca unificada: todo en un solo lugar

Xbox Mode permite acceder no solo a los títulos propios del ecosistema Xbox, sino también a juegos instalados desde otras plataformas de PC. Esto incluye, por supuesto, Steam y el catálogo completo de Xbox Game Pass, uno de los pilares actuales del gaming en la nube y bajo suscripción. La posibilidad de centralizar todo el contenido en una única interfaz supone un salto en comodidad y usabilidad.

Aunque ahora llega a PC de forma más amplia, Xbox Mode no nace de cero. Su origen se encuentra en dispositivos portátiles con Windows, donde inicialmente se introdujo como una “experiencia de pantalla completa”.

Durante este tiempo, Microsoft ha recogido feedback de los usuarios, ajustando la interfaz, mejorando el rendimiento y refinando la navegación. Este proceso iterativo ha sido clave para adaptar la experiencia a diferentes tipos de dispositivos, desde handhelds hasta equipos de alto rendimiento.

Cómo activar Xbox Mode en Windows 11

El despliegue de Xbox Mode será gradual, por lo que no todos los usuarios lo recibirán al mismo tiempo. Para asegurarnos de tener acceso lo antes posible, debemos configurar nuestro equipo para recibir las últimas actualizaciones:

Abrir Configuración en Windows 11 Acceder a Windows Update Activar la opción “Recibir actualizaciones en cuanto estén disponibles”

Una vez que la actualización llegue a nuestro dispositivo, podremos iniciar Xbox Mode directamente y comenzar a jugar en este nuevo entorno.