Xbox anuncia un evento exclusivo sobre Stranger Than Heaven para este jueves

Gustavo Maeso 04 MAY 2026 - 16:53h.

El esperado título de RGG Studio protagoniza un showcase centrado en su narrativa y ambición

Tears of Metal llegará a Xbox Series X|S y Game Pass con su roguelike medieval cooperativo

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Xbox ha anunciado un evento especial centrado en uno de los proyectos más intrigantes de los últimos meses. Bajo el título “Xbox Presents: Un vistazo exclusivo de Stranger Than Heaven”, la compañía prepara una retransmisión global en la que conoceremos más a fondo esta nueva apuesta desarrollada por RGG Studio, el equipo responsable de la saga Yakuza.

Marca la fecha y la hora: la madrugada del jueves 7 de mayo a la 01:00 (CEST). Será entonces cuando Xbox abra las puertas al universo de Stranger Than Heaven, un título que promete redefinir la narrativa dentro del género de acción y aventura. La expectación es alta, y no es para menos, ya que hablamos de un proyecto que se perfila como uno de los más ambiciosos del estudio japonés.

Un evento para sumergirnos en la mente de sus creadores

Según ha adelantado tanto Xbox como Sega, estaremos ante un evento de aproximadamente 30 minutos que nos llevará directamente al corazón del desarrollo del juego. En él participarán tanto los desarrolladores como el elenco implicado, quienes compartirán detalles inéditos sobre la historia, los personajes y el mundo en el que se desarrolla la aventura.

Aquí no solo veremos gameplay o cinemáticas: también comprenderemos las decisiones creativas detrás del proyecto. En un momento en el que la narrativa en videojuegos gana cada vez más peso, propuestas como esta buscan conectar con el jugador desde una perspectiva más profunda y reflexiva.

Uno de los aspectos más llamativos de Stranger Than Heaven es su estructura narrativa. El juego se desarrollará a lo largo de 50 años, atravesando cinco épocas distintas del Japón moderno. Cada periodo estará ambientado en una ciudad diferente, lo que sugiere una experiencia variada tanto a nivel visual como jugable.

Dónde y cómo seguir el evento en directo

Para quienes no quieran perderse ningún detalle, Xbox ha habilitado múltiples plataformas de emisión. El evento podrá verse en:

YouTube (canal oficial de Xbox, con calidad 4K a 60FPS en inglés y japonés)

(canal oficial de Xbox, con calidad 4K a 60FPS en inglés y japonés) Twitch (canales oficiales y regionales)

(canales oficiales y regionales) Otros canales globales de Xbox

También se ha confirmado soporte de subtítulos en numerosos idiomas durante la retransmisión en directo, incluyendo español, francés, alemán o japonés, entre otros. Posteriormente, se añadirán más idiomas para facilitar el acceso a una audiencia global.

Más allá del directo: contenido adicional y comunidad

Para quienes no puedan seguir el evento en vivo, Xbox ha asegurado que publicará un resumen completo inmediatamente después de la emisión. Este tipo de cobertura resulta clave en un entorno donde el consumo de contenido es cada vez más flexible.

Además, la compañía ha querido dirigirse directamente a creadores de contenido y streamers, animándoles a realizar co-streaming del evento, aunque con ciertas recomendaciones técnicas para evitar problemas relacionados con derechos de autor o interferencias automatizadas.

Stranger Than Heaven llegará próximamente a Xbox Series X|S, PC y Xbox Cloud Gaming. También formará parte del programa Xbox Play Anywhere y estará disponible desde su lanzamiento en Xbox Game Pass, lo que sin duda facilitará su acceso a millones de jugadores.