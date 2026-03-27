Gustavo Maeso 27 MAR 2026 - 12:39h.

Combate brutal a través del Japón del siglo XX y una historia intergeneracional marcan el próximo gran proyecto de RGG Studio

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties da lustre y amplía la, quizás, mejor trama de la saga

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Uno de los tráileres más impactantes que se pudieron disfrutar ayer en el último Xbox Partner Preview fue, sin duda, el de Stranger Than Heaven. Un increíble nuevo avance visual de los nuevo de lo nuevo de Ryu Ga Gotoku Studio (los creadores de la saga Yakuza) que no ha venido solo. El título contará con una retransmisión dedicada el próximo 7 de mayo, donde se profundizará en todos sus sistemas, narrativa y sorpresas aún no desveladas.

Desde RGG Studio prometen que lo visto hasta ahora es apenas “la punta del iceberg”. Y eso es mucho decir después de disfrutar de este increíble tráiler:

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Un viaje a través de cinco épocas de Japón

Uno de los aspectos más llamativos de Stranger Than Heaven es su estructura narrativa: el juego se desarrollará a lo largo de cinco periodos históricos distintos —1915, 1929, 1943, 1951 y 1965—, cada uno ambientado en una ciudad japonesa diferente.

Este enfoque apunta a una narrativa interconectada, posiblemente generacional, donde las decisiones y eventos de una época podrían resonar en las siguientes. Desde el estudio han dejado claro que están poniendo especial cuidado en recrear estos momentos históricos poco explorados en videojuegos, buscando una autenticidad que vaya más allá del simple decorado. Nos encontramos, por tanto, ante una propuesta que mezcla historia, ficción y drama criminal en un formato que recuerda a una epopeya interactiva.

Combatemás brutal, más dinámico

Si algo caracteriza a RGG Studio es su capacidad para ofrecer sistemas de combate contundentes, y aquí parecen haber decidido subir el listón. El tráiler muestra enfrentamientos intensos, con múltiples enemigos, uso de armas, agarres y una fuerte interacción con el entorno.

Según declaraciones para Xbox Wire de Masayoshi Yokoyama, productor ejecutivo del estudio, este sistema representa “un nuevo nivel de diseño de combate”. Y si tenemos en cuenta el historial del equipo con sagas como Yakuza o Like a Dragon, no es una afirmación menor. La sensación que transmite es clara: peleas más viscerales, más estratégicas y con un componente cinematográfico aún más marcado.

Vida urbana, romances y detalles marca de la casa

Más allá de la acción, el juego mantiene ese ADN tan reconocible del estudio japonés. Hemos podido ver desplazamientos en tranvía, escenas cotidianas en la ciudad y, cómo no, una atención obsesiva por los detalles gastronómicos. La comida vuelve a tener un papel destacado, con representaciones visuales extremadamente cuidadas. No es un simple añadido: en los juegos de RGG, estos elementos contribuyen a construir mundo y personalidad.

El tráiler insinua la posibilidad de que aparezcan posibles romances, lo que sugiere que el componente narrativo no se limitará al crimen o la acción, sino que explorará relaciones personales más profundas. El estudio es un experto en llenar de actividades secundarias a sus títulos y de dotar de vida todo el mundo que lo rodea. ¿Estaremos ante un 'tapado' del año, el único capaz de presentar batalla a GTA VI?

Una banda sonora con identidad propia

Otro de los pilares que ya empieza a destacar es su música. El tráiler está acompañado por una potente banda sonora con influencias de jazz, especialmente marcada por el uso de la batería.

Yokoyama ha dejado caer que aún no hemos escuchado ni la mitad de lo que tienen preparado. Si algo sabemos del estudio, es que suelen cuidar este apartado con mimo, integrando la música como parte activa de la experiencia.

El gran evento: 7 de mayo marcado en rojo

La retransmisión especial Xbox Presents: A Special Look at Stranger Than Heaven será clave. Tendrá lugar el 7 de mayo a la 01:00 (hora CEST) y promete mostrar en profundidad aspectos como el sistema de combate completo, más detalles narrativos, el elenco de personajes, más gameplay inédito... Desde el estudio aseguran que será una presentación “sorprendente” y diseñada para dejar huella.

Ya sabemos que el juego llegará a Xbox Series X|S, PC (Xbox y Steam), PlayStation 5 y Xbox Cloud Gaming. Además, estará disponible desde el primer día en Xbox Game Pass y contará con soporte Xbox Play Anywhere, lo que refuerza su accesibilidad dentro del ecosistema Microsoft.

Si algo nos queda claro tras este nuevo avance es que Stranger Than Heaven es la obra más ambiciosa hasta la fecha de Ryu Ga Gotoku Studio. Cinco épocas, cinco ciudades, múltiples protagonistas potenciales y una narrativa que promete entrelazar décadas de historia japonesa. Todo ello acompañado de un sistema de combate evolucionado y una identidad audiovisual muy marcada. Uno de los títulos más destacados a tener en cuenta este 2026.